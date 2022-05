A pecho descubierto, así se ha mostrado Nacho Palau en su primera y esperada entrevista en televisión. El que fuera pareja de Miguel Bosé durante más de dos décadas, se ha sincerado junto a Toñi Moreno en el primer programa de ‘Déjate querer’. No solo ha recordado cómo fueron los inicios de su relación, también ha confesado que no cambiaría aquel flechazo. Además, ha hablado con mucho sentimiento sobre sus cuatro hijos, su auténtica prioridad, y cómo lo más difícil fue tener que separar a los niños.

«Lo que más me hace sufrir son los otros dos niños. No saber el día a día. Tengo ahí un sentimiento de culpabilidad», ha reconocido. El valenciano ha explicado que es, sin duda, lo más complicado. «No vivir con los cuatro. Eso ha sido lo peor. No soy yo quien toma la decisión de separar a los niños». Está convencido que Miguel Bosé sabe perfectamente que es el progenitor de los cuatro pequeños. «Cuando después de muchos años decidimos tener cuatro enanos y todo lo que eso conlleva, eso es real. Él ha dicho que tenía cuatro niños. Yo sé que lo real son esos cuatro niños y que se quieren como hermanos».

Nacho Palau, emocionado por sus hijos

El escultor ha explicado que tenía un proyecto común con Miguel Bosé y que los niños estuvieron juntos hasta los siete años. Fue entonces cuando empezaron a torcerse las cosas en la relación. «Es difícil ese momento porque hay niños de por medio. Te das cuenta que las cosas acaban mal y no has sabido arreglarlo. No entiendes el porqué. No es fácil acabar bien. Pasas del amor al odio. Pero fue difícil, sobre todo, por los niños», ha contado conteniendo las lágrimas en todo momento.

No cambia por nada lo que vivió junto al artista. «Fueron muchos años de complicidad, también tuvimos un proyecto de familia. Ese proyecto está. Tenemos cuatro hijos maravillosos desde el día que nacieron. También creo que él sabe que tiene cuatro hijos». Asimismo ha explicado que si las cosas no hubiesen acabado de esta manera, seguro que hubiese continuado en la sombra. También ha destacado que nadie le obligó a nada. Se enamoró perdidamente y él tomó la decisión de seguir a su pareja. «Yo siempre estuve feliz».

«La separación de los niños surgió. Yo no separé a mi familia. Miguel tomó esa decisión. Eso fue lo difícil». Ha insistido en que lo fundamental es que los niños estén bien. «Obviamente se echan de menos. Ellos han hecho preguntas y yo he contestado muy tranquilo. Lo llevan y lo entienden. Son cuatro enanos divinos. Las cosas pasan y hay que dar mucho amor. Hacerles sentir que estás ahí y que se sientan protegidos. Que sean buenos chicos».

Después de 25 años y cuatro hijos, Nacho Palau regresó a la localidad valenciana de Chelva para iniciar una nueva vida. «Tardé mucho tiempo en entender que todo aquello era real. Volver a tomar las riendas de tu vida, cuando te sientes arropado y protegido, para mí ese fue el cambio, la realidad». Ha reconocido que pasó de vivir en una casa con todas las comodidades a trabajar en una fábrica por mil euros al mes. «A pelear a muerte por mis niños», ha manifestado tajante.

Nacho Palau también ha revelado que lo suyo con Miguel Bosé fue un auténtico flechazo. «Fue muy bonito. Han sido 26 años que no volvería atrás. Volvería a pasar por lo mismo. He sido muy feliz y he aprendido mucho. Quitando los últimos años que fue horrible, me ha ido muy bien. He estado muy enamorado».

Te interesará saber...