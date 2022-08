Nacho Palau ha sido ingresado de urgencia, con importantes problemas respiratorios. El ex de Miguel Bosé se encuentra en la unidad de terapias intensivas del Hospital Clínic de Valencia con la cara muy hinchada y problemas respiratorios.

«Tiene problemas para respirar», han asegurado desde ‘Sálvame’, donde han explicado que el escultor ha sido sometido a una intervención. Se desconoce el diagnóstico, pero personas de su entorno aseguran que «le han operado de algo». Sus compañeros de concurso, han contado cómo se encuentra. «Está en el hospital, pero está haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras. Como no lo miraron a tiempo, al estar tanto tiempo con esa intoxicación y «las pilas atoradas» y no poder respirar, lo quieren observar», asegura Desirée Rodríguez, que participó en el ‘reality’ con el valenciano. «No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores. No saben qué es lo que tiene».

«Come algo y se infla», asegura Marta Peñate, compañera de Nacho Palau en ‘Supervivientes’

«Últimamente come algo, que no sabe qué es, y se infla. Le están haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados», ha detallado Marta Peñate. Lo cierto es que cuando salió de ‘Supervivientes 2022’ y regresó a España, Nacho Palau mostraba notables señales de hinchazón en la cara. Ahora, lo que más inquieta a las personas de su entorno es que no contesta ni a las llamadas ni a los mensajes. «Esta mañana le escribí y no me ha contestado y me parece muy raro, porque siempre me contesta. Lo he llamado y tampoco me lo ha cogido», ha señalado la canaria.

«Tiene problemas de respiración, que es lo que más les preocupa. Por eso no duró nada en la prueba de la apnea», ha recordado Lydia Lozano. «Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa».

Kiko Matamoros ha contado que Nacho Palau se comió una tarántula en ‘Supervivientes 2022’

«Nacho se cocinó una tarántula y se la comió. La hizo frita en una sartén, lo que pasa es que se comió el abdomen. Parece que el veneno está en la cabeza», ha recordado Kiko Matamoros, que compartió concurso con Nacho Palau. «Yo creo que el problema es otra cosa. Las explicaciones médicas que da Desi no las acabo de entender. Creo que no hay diagnóstico», opina el tertuliano. «Me parece que es muchísimo tiempo para tratarse de una intoxicación». Hasta el momento, ni Nacho Palau ni su familia se han pronunciado en los medios de comunicación para facilitar un parte médico sobre su estado de salud. La última noticia que se ha tenido del artista en las redes sociales ha sido hace apenas tres horas, cuando ha subido varias imágenes a Stories rememorando su paso por las costas del Caribe. Una señal de que quizás, su estado sea estable y ni revista gravedad.