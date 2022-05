Uno de los grandes alicientes del fichaje de Nacho Palau para ‘Supervivientes’ era conocer más detalles sobre su relación con Miguel Bosé, pero también especialmente aquello que se oculta tras su sonada ruptura. El artista se había propuesto hacer su concurso y mantener a su ex alejado de la atención mediática, pero una vez dentro, con el pasar de las horas en una isla en la que poco o nada se puede hacer más que sobrevivir, le ha abierto la veda para que desvele algunos detalles que se habían considerado secretos. Hasta ahora. Se ha sincerado y a modo de confidencia le ha reconocido a sus compañeros de concurso que no lo está pasando nada bien desde que rompiese su relación de 25 años con el cantante y en medio quedasen cuatro hijos. Una confesión que después ha dado pie a que Nacho Palau ponga sobre el tapete cómo se conocieron, cómo surgió la chispa del amor entre ellos, cómo tuvo lugar la ruptura e incluso el papel que ha desempeñado la familia Bosé en su historia.

Aprovechando el cobijo que ofrece la noche y con la hoguera como centro de confesiones, Nacho Palau se ha abierto como nunca antes, llegando incluso a revelar detalles que le quiebran la voz y hacen que sus emociones se desborden, especialmente cuando trataba el tema de sus hijos: “Me ha costado remontar, como le explica a los niños…”. El artista en ‘Supervivientes’ y Miguel Bosé tuvieron cuatro hijos durante su relación, dos parejas de mellizos que ahora viven separados porque el cantante tan solo reconoce a dos de ellos. Un tema delicado que está siendo tratado en los tribunales y que supone un final agrio a una relación que comenzó como un sueño cumplido: “He vivido muy bien, me lo he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado”, comenzaba a confesarse.

“Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19. Yo me fui de casa en ese momento, por lo que he estado más con él que con mi propia familia”, aseguraba Nacho Palau como muestra de cómo centró su vida en Miguel Bosé en el instante mismo en que le conoció. Ahora todo ha cambiado y debe recomponer su vida solo, como padre soltero de dos hijos, y sintiéndose “desprotegido” y “muy asustado”. Y es que el final de su historia de amor vino acompañado de guerra y un gran revuelo mediático: “Las cosas pasan y ya está, me vi desprotegido, estaba muy asustado y no entendía nada. Aunque las cosas las ves venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron”, reconoce Nacho Palau, que ha luchado por recomponerse tras la ruptura: “Me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos”.

Sin Miguel Bosé, pero con su familia

Aunque con Miguel Bosé parece que las cosas no fluyen y las cuestiones sobre sus hijos deben pasar por los tribunales, Nacho Palau destaca que cuenta con el apoyo de parte de la familia de su expareja, especialmente con su excuñada, Lucía Dominguín, que vive cerca de su domicilio, así como con Palito, que ya pasó por ‘supervivientes’ en la anterior edición. También tuvo bonitas palabras para que la fuese su suegra durante 25 años, Lucía Bosé: “Era divina, me moría con ella”, recuerda con emoción contenida.

Nacho Palau quiere una vida sencilla, pero sin pasar necesidades. Es por eso que asegura que su aventura por ‘Supervivientes’ se contextualiza tan solo para darle lo mejor a sus hijos. Así, ya planea qué hará cuando pueda reencontrarse con ellos: “Cuando yo salga ellos tendrán vacaciones, estarán conmigo y estarán en Madrid. Necesito hablar con ellos, me apetece”, sentencia emocionado el artista, que desea hacerse un colchón con su paso por el reality para darle lo mejor a sus hijos, ahora que parece que no gozarán de los mismos posibles que sus hermanos junto a Miguel Bosé.

