El cantante ha sorprendido a todos sus seguidores con una foto en la que aparece más fuerte que nunca y estas han sido las reacciones. «¡Pareces Lobezno!», le han comentado algunos de sus fans.

David Bustamante se ha vuelto a convertir en noticia. Y no, no por unos nuevos rumores de que esté esperando su primer hijo con Yana Olina y tampoco porque haya sacado un nuevo single. El cantante ha compartido una instantánea de él mismo que ha revolucionado las redes sociales al lucir un físico trabajado que hacía tiempo que no le veíamos. Tanto es así que muchos de sus seguidores lo comparan con Lobezno. ¡Y es que está muy fuerte!

«Paseito mañanero…💙😘 #DeporteCalidadDeVida #Feliz«, escribía hace apenas unas horas David Bustamante junto a una instantánea en la que lo vemos disfrutar de la gran nevada en Madrid. Pero esta borrasca no le ha impedido disfrutar de un merecido paseo para hacer deporte. Aprovechando la estampa tan bonita, se ha hecho una foto para compartir con sus seguidores lo feliz que ha sido.

La foto ha provocado numerosas reacciones, pero en su mayoría, todas tienen que ver con el cambio físico que ha dado el cantante. «Qué bien se te ve amigo!! 💪», «Estás muy fuerte amigo 😍», «Madre mía pareces Lobezno, vas a ser el cuerpo en mayúsculas del 2021!», «Sí señor, estás 💪, se nota que estás dándolo todo👍», «Ahí se nota qué estás a tope eh», «Jesús… como te estas poniendo hermoso!!💖💖».

David Bustamante también ha disfrutado de la nieve de Madrid

David Bustamante ya lleva unos meses sometido a una rutina estricta de deporte, por lo que no nos extraña verlo presumir ahora de músculos en la nieve. El cantante ha estado compartiendo algunas de las tablas de ejercicios que está haciendo para mantener la forma. No solo lo hemos visto hacer deporte con su chica, a la que cogía en brazos para hacer pesas.

También lo hemos visto correr en la cinta, jugar al pádel con amigos, al golf, que es otra de sus pasiones, e incluso haciendo ejercicios de pilates. No hay duda de que David Bustamante está poniendo todo de su parte para mantener la línea ahora que parece que queda poco para volver a los conciertos tras la crisis del coronavirus.

Ya desveló sus problemas con la comida

Durante una de las últimas entrevistas que ha ofrecido, el cantante ha revelado los problemas con la comida que ha tenido. Bustamante aseguraba que este ha sido un año muy complicado para todos por culpa de la Covid-19. «Ha sido un año raro. Con ganas de escenario, de reecontrarme con el público, de sentirme útil y válido. Han habido unos meses muy largos que se me hacían los días muy largos y no había nada que hacer y era complicado. He aprovechado para componer. Eso sí».