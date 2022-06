El vídeo de Santi Millán se ha viralizado en redes sociales. En él el actor aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer rubia que no es su esposa, Rosa Olucha, un vídeo que se ha viralizado en el universo 2.0. Todas las miradas se han puesto en ella, productora audiovisual con la que contrajo matrimonio en el año 2009. Pero, ¿cuál ha sido su primera reacción? Publicar una fotografía desde su casa en la que aparecen unas orquídeas blancas, las cuales, por cierto, representan el amor puro, inocente y duradero. Sin embargo, hay quien ha ido más allá y cree que estas flores representan el órgano sexual femenino, algo que ha llegado a sus oídos y sobre lo que se ha querido pronunciar.

«Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto. ¿Coños?», escribe Rosa Olucha. De este modo, intenta aportar cierto humor a la polémica que envuelve su familia, aunque no ha detallado ni cómo se encuentra ella ni cómo está su matrimonio tras la filtración de este vídeo. Nadie duda de que es incómodo para ambos, pues puede resultar imparable que este documento gráfico llegue a cualquier punto del mundo. Por ello, Santi Millán se ha pronunciado acerca de las consecuencias legales que puede tener la divulgación de este vídeo de carácter sexual en el que él aparece junto a una misteriosa chica: «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito».

Estas declaraciones de Santi Millán dadas a ABC revelan que el actor ha puesto el asunto en manos de sus abogados. Una situación que se ha ido de las manos por su popularidad y es que el humorista es muy conocido en nuestro país, más aún desde que el vídeo corriera como la pólvora en redes sociales. La otra persona que se quiere desvincular del escándalo es la misteriosa chica que aparece en este vídeo íntimo, prueba de ello, que se haya cerrado sus redes sociales. Así deja claro que quiere seguir en un perfil bajo y que su vida se vea alterada lo mínimo posible.

Por el momento, Santi Millán y su esposa ni han borrado las imágenes que tenían juntos ni tampoco se han dejado de seguir en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que hace pensar que aún no ha existido ningún movimiento drástico en sus vidas. Puede que estén esperando a que amaine el temporal.