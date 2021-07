La artista Rafaella Carrá ha fallecido a los 78 años de edad. Habría sido su pareja, Sergio Japino, quien ha revelado la noticia a una agencia

Triste noticia para el mundo de la música y sobre todo en Italia. Este lunes 5 de julio conocíamos la noticia de la muerte de la italiana Raffaella Carrá a los 78 años de edad. Ha sido su compañero de vida durante mucho tiempo, Sergio Japino, el encargado de confirmar la noticia a la agencia italiana Ansa, quien ha comunicado su fallecimiento. «Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre«, ha declarado Japino. Con esta triste noticia, Italia pierde a una de las mayores divas del país, autora de éxitos inolvidables como ‘Caliente, caliente’ o ‘Hay que venir al sur’, canciones que se han hecho muy populares en partes de todo el mundo.

Algunos medios apuntan a la lucha contra una larga enfermedad como causa del fallecimiento

Aunque todavía se desconoce el motivo de su fallecimiento, algunos medios italianos, como la radiotelevisión italiana (RAI), apuntan que Raffaella Carrá había estado luchando contra una larga enfermedad durante un tiempo y esta habría sido la causa del fallecimiento. «Raffaella Carrà ha fallecido hoy a las 16:20 horas, tras una enfermedad que desde hace tiempo atacaba ese cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante», explicaba el mencionado medio en su noticia.

«Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso», ha continuado diciendo.

Se convirtió en una gran estrella internacional en muchos puntos del mundo

La gran estrella internacional, que ha dejado un gran legado musical, llevaría un tiempo luchando contra una enfermedad, algo que se desconocía, lo que ha causado un mayor impacto en muchos puntos del mundo. De hecho, a los pocos minutos de saltar la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de tristeza y de apoyo a la familia por el duro golpe que acababan de recibir. Incluso algunos rostros conocidos ya se han despedido de ella públicamente.

Sin ir más lejos, Carlos Latre hablaba de cómo había sido trabajar con ella: «DEP Raffaella Carrà. Tuve honor de trabajar con ella en la gala del 60 aniversario de @rtve Fue amable, profesional y tuvimos un Feeling muy especial. Cuando acabó la gala me brindó su ayuda cuando fuera a Italia.Lo he sentido de veras. Rafaela. Ha sido y serás un referente», ha escrito en sus redes.

La artista polifacética, que ha sido la banda sonora de varias generaciones, y una leyenda televisiva se ha marchado dejando aquí una enorme huella en cuanto a cultura popular. Cantante, compositora, bailarina, presentadora de televisión y actriz italiana tuvo un gran éxito sobre todo en España, Italia y los Estados Unidos, ya que trabajó incluso en Hollywood en la década de 1960, pero retomó pronto su carrera en Europa, tanto en cine como en televisión.