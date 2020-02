Plácido Arango ha muerto a los 88 años. El empresario mexicano, que desarrolló su carrera profesional en España, fue el fundador del Grupo Vips, pero decidió venderlo en 2018 al grupo hispano-mexicano Zena-Alsea. Aunque era un reconocido empresario, Plácido Arango sentía una gran pasión por el arte.

De hecho, era un importante coleccionista de arte y donó algunas de las obras que tenía al Museo del Prado y al Museo de Bellas Artes. En la última etapa de su vida, Plácido Arango dedicó su vida a disfrutar de la tranquilidad en su finca en Valdemorillo en Madrid, donde tenía algunas de las obras de arte de su colección.

La Fundación Princesa de Asturias no ha dudado en dar el pésame a toda la familia a través de su Twitter oficial, donde recordaban la estrecha relación de Plácido con la Fundación: «Desde la @fpa lamentamos el fallecimiento de Plácido Arango, presidente de la Fundación entre 1987 y 1996″.

Hay que recordar que fue padre de Paco Arango, director y guionista, que se despedía de su padre con un emotivo mensaje: «Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de los pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo», escribía.

