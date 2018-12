Muere el padre de Miguel Ángel Silvestre

La Navidad no ha empezado con buen pie para Miguel Ángel Silvestre. El actor acaba de recibir una de las peores noticias: su padre ha fallecido.

Miguel Ángel Silvestre va a terminar el año de la peor manera. Y es que acaba de recibir la peor noticia: su padre ha fallecido a los 65 años, según publica el periódico Mediterráneo. Miguel Ángel Silvestre Vara era fisioterapeuta y era propietario de una clínica en Castellón, lugar en el que vivía. El entierro tendrá lugar este miércoles a las 16.00 de la tarde.

El actor español compartió hace unos meses un bonito mensaje junto a una instantánea en la que aparecía abrazando a su padre: “Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí… un vida sin preocupaciones… Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse”, escribía.

El actor, que no para de trabajar, está muy unido a su familia. A pesar de que muchas veces ha estado lejos de su familia para cumplir con numerosos compromisos profesionales en el extranjero, Miguel Ángel Silvestre siempre ha encontrado un hueco para disfrutar de los suyos.

El 11 de abril compartía con sus seguidores que era el cumpleaños de su hermana, con la que no dudó en hablar por videollamada: “Es el cumple de mi hermana!!!!!!! Cuánto te quiero!!! A tu edad y con dos hijos preciosos que disfrutan de esas manitas tan calentitas y suaves que dan las mejores caricias! Y del chocolate que les preparas por las mañanas antes de ir al cole, y de, y de, y de!!!!!!!! Felicidades❗️”, decía con emoción.

Miguel Ángel no para de compartir los momentos que vive junto a su familia. Su madre es una de las personas a las que más fotografía y le ha mandado numerosos mensajes bonitos: “Los mejores regalos los de mi madre! Ella compra los regalos de la familia con antelación, durante el transcurso del año, pequeños detalles que encuentra que sabe que dan en el clavo a quien se los regala. Ella piensa todo el año en este momento. Cuando llega el momento de su regalos en la casa se hace silencio y empieza el espectáculo. Risas, lágrimas, recuerdos… El regalo que me da en la foto lo compró hace tres meses. Es un coche de carreras miniatura. Era mi pasión cuando era pequeño. HA VUELTO A DAR EN EL CLAVO❗️”, escribió junto a esta foto.

Desde SEMANA mandamos nuestro más sentido pésame a Miguel Ángel Silvestre y toda la familia.

D.E.P.

