“Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela», así se ha despedido de su padre Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes‘, a quien le desea un «buen viaje» tras su partida. Junto a una imagen en la que ambos se dan la mano, el guardia civil comunica la trágica noticia a la que está haciendo frente. Una pérdida que se produce solo dos días después de que el también colaborador de televisión sufriera un accidente de tráfico por la conducción temeraria de otra persona.

Jorge Pérez tenía una relación muy especial con su padre y, aunque no ha desvelado la causa de la muerte, sí ha querido dejar claro el vacío que le deja su ausencia. Roto por ello, el concursante de reality intenta ser positivo por el cuarto embarazo de su mujer, pues ambos están cerca de convertirse en padres de nuevo, un momento que, sin duda, colmará de felicidad a la familia.

Fue hace tan solo unos días cuando comunicó a sus seguidores el gran susto que acababa de vivir en la carretera. Con el único fin de alertar a sus seguidores para que tuvieran cuidado ante conductores imprudentes, Jorge Pérez contó su experiencia: «Es la primera vez que me pasa. Conduciendo por la autovía ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera. Por suerte, era de grava y he conseguido que no fuese a más». Algo que pudo evitar gracias a los cursos de conducción que había hecho con el cuerpo de la Guardia Civil y que le sirvió para saber cómo reaccionar ante una situación vial de este estilo.

Quien también se ha despedido del padre de Jorge Pérez es la mujer del concursante, Alicia Peña, que tenía un vínculo inquebrantable con su suegro. Con una foto en la que podemos ver a ambos sonrientes y presumiendo de complicidad, la joven le da el último adiós junto a un texto en el que le desea, al igual que su marido, «que disfrute del viaje». «No mires atrás, mira siempre hacia delante. Serás guiado en cada instante y sentirás una inmensa felicidad y un amor que te envolverá para llevarte de vuelta a casa, donde te unirás de nuevo con los tuyos. No tengas miedo y déjate llevar. Has nacido para morir, pero la huella que dejas en el corazón de los que se quedan es la que se imprime en el libro de tu vida eterna. A partir de la llegada a tu destino, empezará un nuevo capítulo. Disfruta del viaje», dice.

A pesar de que llevaban tiempo preparándose, eso no quita que esté siendo muy complicado para ellos hacerse a una nueva vida sin él. Ahora comienza su duelo, un camino en el que no solo estará apoyado por los suyos, sino también por sus amigos y seguidores del universo 2.0, quienes le apoyan tanto en lo bueno como en lo malo.