Un día triste para el mundo del fútbol. Ha muerto Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo, a los 61 años, después de que anunciara a finales de 2018 que padecía cáncer de piel. Ha muerto en su casa de Marbella. Ha sido la familia la encargada de dar la triste noticia a través del Twitter oficial del comunicador.

«Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias», escribían con emoción.

A pesar de le enfermedad, Michael Robinson continuó haciendo lo que más le gustaba y no dejó de reaparecer en los platós de televisión para seguir comentando la actualidad deportiva. Eso sí, dejó de aparecer durante estas últimas semanas por el parón provocado por la crisis del coronavirus. Además, siempre demostró su gran sentido del humor. De hecho, durante una de sus últimas apariciones, Michael decía: «Me siento un fraude, porque debo ser el único enfermo de cáncer que ha engordado».

Él mismo no dudó en anunciar el delicado momento por el que pasaba después de que le dijeran que tenía cáncer. «Cuando lo supe, pensé que era una pesadilla. Me dijeron que no tenía cura, pero que sí se puede controlar. He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí mismo. En todo momento he sentido el apoyo de vosotros», escribía en las redes sociales.

El pasado 21 de abril (hace tan solo una semana), Michael Robinson resolvía las dudas de muchos seguidores. Y es que el hecho de que no lo viéramos en televisión hizo que muchos de ellos se preguntaran sobre su estado de salud. El comentarista de televisión no dudó en tranquilizar a sus fans con un mensaje que dejó fijado en su Twitter.

«Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: “You’ll never walk alone”. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento», escribía.

Numerosos mensajes de cariño

Tras la confirmación de la triste noticia a través de las redes sociales por parte de su familia, son muchos los que no han dudado en mostrar su tristeza y mandar un mensaje de cariño a la familia de Michael Robinson. Entre ellos, algunos rostros conocidos como Pau Gasol y algunos clubs deportivos de fútbol:

Gracias por todos los buenos momentos que nos has dejado. Descansa en paz, Michael. — Pau Gasol (@paugasol) April 28, 2020

Todo el fútbol hoy está de luto. DEP @michaelrobinson. Nunca caminarás solo. Siempre con una sonrisa en la boca, como ex jugador y como comentarista dejas un gran vacío en el fútbol. — CD Numancia (@cdnumancia) April 28, 2020

Nuestro más sentido pésame desde Vallecas. Enviamos un fuerte abrazo a familiares y amigos. D.E.P — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 28, 2020

Su carrera profesional

Michael Robinson tuvo una intensa carrera profesional. Fue delantero en varios equipos de Inglaterra. En 1983 llegó al Livepool F.C., con el que ganó la Liga, la Copa de la Liga y una Copa de Europa. En 1987 viaja a España para jugar en las filas del Club Atlético Osasuna, pero se tuvo que retirar por culpa de una lesión de rodilla.

A pesar de esta lesión, Michael Robinson nunca se separó de los terrenos de juego. Y es que empezó una carrera de lo más increíble en los medios de comunicación. Debutó en 1989 en TVE y poco después, se convirtió en una de las caras más reconocidas de Canal+. Después empezó a colaborar en el programa ‘El día después’. En 2007 dirigió y presentó el reconocido y exitoso programa ‘Informe Robinson’ en Movistar+.

Su labor como comentarista en los diferentes platós de televisión de programas deportivos ha sido de lo más reconocida durante todos los años de su carrera profesional en este terreno. Y es que ha sido galardonado con dos Premios Ondas, en 1992 y 2009, y el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, en la categoría de periodismo deportivo.

Desde SEMANA queremos dar nuestro más sentido pésame a su familia.

D.E.P.