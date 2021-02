El exfutbolista está viviendo uno de los momentos más duros de su vida después de que este pasado 15 de febrero falleciera su madre en Portugal.

Luis Figo está de luto. El exfutbolista ha tenido que viajar hasta Portugal en las últimas horas para despedirse de su madre, Maria Joana Pestana Madeira. La madre Luis Figo ha fallecido este pasado 15 de febrero a causa de una enfermedad degenerativa que padecía, según publica la revista portuguesa Caras.

La madre de Luis Figo llevaba ya varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital da Luz en Lisboa, donde fallecía este pasado martes. Eso sí, desde el diario TV7 Dias, han querido aclarar que la muerte de Maria Joana «nada tiene que ver con la pandemia del Covid-19».

Muere la madre de Luis Figo a causa de una enfermedad degenerativa

Luis Figo tenía que hacer las maletas en Madrid, donde reside, para viajar hasta el país vecino. Aunque Portugal permanece con las fronteras cerradas por la crisis del coronavirus, esta una razón más que justificada para entrar. Por el momento, Luis Figo no ha publicado ninguna despedida a su madre, pero ha compartido un Stories desde su Instagram donde muestra una playa. Junto al vídeo, leemos, ‘Momentos de paz’.

El exfutbolista ha querido acompañar a su padre en estos momentos, ya que Luis Figo es hijo único. Hace unos meses, compartía una imagen en Instagram junto a sus padres. «You are the best ❤️ happy Mother’s Day love you ❤️» [«Eres la mejor. Feliz día de la madre. Te quiero»], le dedicaba el 3 de mayo de 2020.

Helene Svedin, la mujer de Luis Figo, se ha trasladado hasta Portugal junto a su marido para apoyarlo en estos momentos tan delicados. Ella misma compartía también una imagen de una playa en sus redes sociales. Parece que ambos han necesitado visitar el mar después de unos días muy tensos y tristes.

Luis Figo compartía su «momento de paz» tras la muerte de su madre