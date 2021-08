El director de ‘Sálvame’ ha compartido la triste noticia a través de sus redes sociales y ha querido despedirse de su progenitora con una sentida carta.

Después de enfrentarse a la pérdida de una de sus mejores amigas, Mila Ximénez, David Valldeperas ha recibido un fuerte varapalo. El director de ‘Sálvame’ ha anunciado este sábado la triste noticia de la muerte de su madre, Mareta. A través de unas simpáticas instantáneas de su progenitora, el también presentador le ha querido rendir homenaje compartiendo una emotiva carta de despedida.

«Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor», ha escrito David Vallperas junto a unas imágenes de su madre en la que podemos verla sonreír de oreja a oreja. Una triste noticia que ha dejado desolado al director del programa de Mediaset y que llega tan solo unas semanas después de la muerte de Mila Ximénez.

«Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de como me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d’ara. T’estimo❤️», escribe roto de dolor por esta difícil pérdida.