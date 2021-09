Ha muerto Jordi Rebellón, actor barcelonés conocido por su papel de Vilches en la serie ‘Hospital Central’, a causa de un ictus sufrido este miércoles.

Una triste noticia para el mundo de la interpretación. Y es que ha muerto Jordi Rebellón, el actor barcelonés, conocido por su papel de Rodolfo Vilches en ‘Hospital Central’, a causa de un ictus, sufrido este miércoles 8 de septiembre. Así lo ha confirmado su representante.

Era conocido por su papel de ‘Hospital Central’, pero apareció en otras series muy conocidas, como ‘Médico de familia’, ‘Servir y proteger’, ‘Amar es para siempre’, ‘Cuéntame’ o ‘Sin identidad’. Desde hacía unos años estaba desaparecido, pero era bastante activo en las redes sociales.

Una de las primeras reacciones de su muerte llega de la mano de Lidia San José, que no ha dudado en escribir un mensaje en Twitter. En él, podemos ver lo afectada que está por la noticia, de la que ha estado al tanto durante estas últimas horas: «Estaba convencida de q salías de esto, compi. Incluso ayer cuando ya no pintaba bien. Hace un par de semanas me dijiste que nos quedaba un mes duro de ensayos, pero acabas de dejarlos sin sentido.Todo el amor para tus hermanos y familia, Jordi Rebellón. Nos dejas un gran vacío», ha escrito la actriz.

Lidia San José ha sido las primeras en llorar su fallecimiento

Hace apenas unos meses, Jordi Rebellón recibía un duro golpe: el fallecimiento de su madre, de la que se despedía a través de las plataformas sociales. «Agradecer muy efusivamente a @hermanashospitalarias y al personal sanitario del Hospital de San Rafael de Barcelona, el trato impecable de cariño, generosidad y profesionalidad en los últimos momentos de vida de nuestra madre Paquita. Gracias 😘DEP», escribía emocionado junto a una foto de él junto a su madre.

El pasado mes de marzo compartía con tristeza el fallecimiento de su madre

En mayo, recordaba a su madre con una foto en la que aparecía ella al lado de un cuadro de Jordi. Aprovechaba que era el Día de la Madrid para mandarle un mensaje de lo más tierno: «Mami, estés donde estés, hoy es tu día. Muchas felicidades en nombre de tus hijos, nietos, biznietos y de todos los q te seguimos queriendo y echando de menos 😘😘😘😘😘».

Hace cinco días publicaba una foto en Instagram. El actor aparecía acompañado de otros actores, con los que había disfrutado de una tarde de teatro. «Totalmente recomendable Dribbling en el teatro Marquina. Acudimos a ver al maestro #nachofresneda todos los compañeros @rober_drago @carles_francino @jesusolmedo007 @barbiskull #reencuentros #amistad #cultura #teatro«, escribía.

Hace cinco días publicaba una foto en Instagram, rodeado de amigos

Jordi se pudo reunir con varios compañeros de ‘Hospital Central’. Hay que recordar que durante 12 años estuvo interpretando el papel del doctor Vilches. De hecho, siempre hablaba maravillas de esta experiencia laboral. «Tendré que estarle siempre agradecido a Vilches, porque me ha dado la oportunidad de demostrar mis condiciones como actor y que se me conozca. Supongo que también será difícil quitármelo de encima», analizaba y bromeaba en ABC durante una entrevista.