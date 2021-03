El cantante falleció a última hora de este martes tras sufrir un accidente de moto en la localidad barcelonesa de Mataró

El mundo de la música está de luto. Este martes fallecía el cantante Álex Casademunt, a los 39 años, tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró, donde residía actualmente. El artista se dio a conocer tras su paso por la primera edición de ‘Operación Triunfo’ hace ya casi 20 años. Ha sido su agencia de representación, Telegenia, quien ha confirmado la noticia a través de un breve comunicado en las redes sociales. «Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz«, han escrito para comunicar la fatídica noticia.

El exconcursante y colaborador de algunos programas de televisión es padre de una preciosa niña, Bruna, a quien hemos visto multitud de ocasiones a través de sus redes sociales. Álex estaba completamente enamorado de ella y no dudaba en gritarlo a los cuatro vientos todas las veces que fuera necesario: «Mi trozo de vida» eran sus últimas palabras en su perfil de Instagram con una foto de la pequeña.

Sus compañeros de ‘Operación Triunfo’ lloran la muerte de Álex Casademunt

Tal y como hemos dicho anteriormente, Álex Casademunt saltó a la fama por concursar en la primera edición de ‘OT’, emitido en Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar. Uno de los temas que le popularizó fue el que hizo con su gran amigo David Bustamante, ‘Dos hombres y un destino’, que ahora Bustamante ha vuelto a reditar. De hecho, Álex era noticia hace tan solo unos días debido a que cargó contra David: «Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada… Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo… Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño… Jajaja muchos éxitos» escribía. Un hecho que ahora no tiene ninguna importancia.

Los concursantes de ‘OT’ estaban muy unidos y son muchas las veces que le hemos visto haciendo piña. Todos lloran la inesperada muerte de Álex. Una de las primeras en hacerlo a primera hora de la mañana ha sido Chenoa, quien ha escrito el siguiente mensaje: «Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre… Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹».

Manu Tenorio también se ha pronunciado a través de las redes sociales: «Hasta siempre Alex!! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!!. Hace una semanas estuvimos Parra y yo hablando contigo por teléfono , y ahora esto. No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia. #DepAlexCasademunt», han sido las palabra del sevillano. Sus compañeros de programa, amigos y familiares no dan crédito a la noticia de su muerte. Desde SEMANA mandamos el pésame a todos ellos y un enorme abrazo. Descanse en Paz.