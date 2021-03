«Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse», explica el círculo cercano a la pareja a SEMANA.

Iker Casillas y Sara Carbonero han anunciado este viernes su separación. Una decisión muy meditada y de mutuo acuerdo en la que la periodista y el exfutbolista han indicado que seguirán viviendo juntos, en familia, por el bien de los hijos. Es decir, continuarán con la misma vida que llevan desde hace ya mucho tiempo.

El pasado verano, empezaron a tomar fuerza los rumores sobre el posible fin de la relación. De hecho, en SEMANA hablamos con Iker Casillas, quien con cierta ambigüedad desmintió los crisis, aunque reconoció que se habían distanciado como consecuencia de los problemas de salud de ambos y que no habían estado pendiente el uno del otro como deberían de haberlo estado. «Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones”, decía en concreto el exjugador del Real Madrid.

Por otro lado, hace un mes las informaciones que llegaron a SEMANA hablaban de separación. La propia Sara Carbonero lo desmentía a este revista asegurando que no eran ciertos y hacía hincapié en que vivían juntos y que no se iban a separar. Ahora, personas cercanas a la pareja nos explican lo sucedido: “Ellos se tienen mucho cariño, pero se les acabó el amor. Aún así no iban a separarse. No lo veían necesario por ahora. Aunque ya no funcionaban como pareja y simplemente convivían juntos por el bien de la unidad familiar, no pensaban separarse. No tenían prisa. La salud de Sara era lo prioritario y la separación complicaría todo. No era necesario. Así, pactaron que seguirían conviviendo bajo el mismo techo”.

Ahora, las vidas de Iker Casillas y Sara Carbonero van por caminos diferentes tras tomar la decisión de mutuo acuerdo de separarse. Eso sí, aunque esto signifique un distanciamiento sentimental, lo cierto es que se siguen teniendo un cariño que difícilmente podrá desaparecer y siempre estarán juntos por el bien de sus dos pequeños. Prueba de ello son las instantáneas que compartieron ambos tan solo unas horas después de oficializar su relación en las que se puede ver el divertido plan del que disfrutaron en familia.

«Nuestro amor de pareja toma caminos distintos»

Después de que Kiko Matamoros sacara a la luz la existencia de unos delicados audios en los que se escucha a Iker Casillas confirmar su separación y mostrarse culpable de los fallos en su matrimonio, la periodista y el exguardameta oficializaban su separación asegurando mediante un comunicado que la meditada decisión la habían tomado de mutuo acuerdo. «Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», expresaban.