Laura Matamoros ha sufrido los estragos de la nieve en su casa: se le han congelado las tuberías y no tiene agua. Ha pedido ayuda a sus fans

Son muchos los hogares españoles los que han amanecido sin agua caliente ni calefacción después de que las tuberías exteriores se congelaran debido a las temperaturas extremas y las fuertes heladas que se han acontecido durante esta noche. Tras el paso de la borrasca Filomena llegan las bajas temperaturas que amenazan con muchos grados bajo cero a ciudades como Madrid, lo que puede darse la situación de que las tuberías se rompan por congelación. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Laura Matamoros, que se ha levantado sin agua y sin poder ducharse, tal y como ella misma ha contado en su perfil de Instagram.

Laura Matamoros es muy activa en las redes sociales, donde acumula más de 900.000 seguidores, con quien siempre comparte muchos aspectos personales de su vida. Por este motivo, ha querido contar el problema que ha sufrido por culpa de las bajas temperaturas que marcan los termómetros. El hecho de que no tenga agua le ha impedido darse una ducha para empezar el día cargada de energía. Aún así, ha recurrido a sus seguidores para pedir ayuda si en unas horas no vuelve el agua y necesita darse un baño.

Laura Matamoros se ha quedado sin agua debido a la congelación de sus tuberías

«Mi sorpresa de hoy al levantarme es que no tengo agua. Así que nada. A ver como me ducho. ¿Alguna amiga mía que me acoja en su casa y tenga agua por favor?», ha dicho la influencer con el sentido del humor que le caracteriza. Además, por si fuera poco, Laura tenía pensando ducharse este lunes en la noche, pero finalmente el tiempo se le echó encima o la pereza se apoderó de ella y no terminó dándose el baño planeado. «Lo mejor de todo es que anoche pensé en ducharme y lavarme el pelo, que es lo que necesito, pero al final por pereza máxima dije me lo lavo mañana por la mañana antes de irme a hacer los recados», ha comenzado diciendo.

«¿Y cuál ha sido mi sorpresa? que no tengo agua», cuenta. La influencer ha agradecido la cantidad de mensajes por parte de sus seguidores quienes le han ofrecido su ayuda para darse un baño. «Muchas gracias a todas esas personas y a esos amigos que vivís cerca y me estáis acogiendo en casa a ver si de aquí a unas horitas se descongelan las tuberías y sino ya sabéis, preparad una ducha de agua caliente», ha sentenciado.

Laura Matamoros ha sufrido algo muy común en cientos de hogares españoles durante estos días. Por este motivo; las autoridades pertinentes estaban informando de algunos tips y consejos a seguir para que las tuberías no se congelaran, como es el caso de abrir el grifo con agua caliente al menos una vez al día.