Estamos en una época en la que son muchas las empresas las que organizan comidas o cenas de Navidad como excusa para reunirse fuera de las oficinas. Esta va a ser la segunda Navidad con pandemia, por lo que muchas empresas han tomado la decisión de no hacerla o de suspenderla a última hora por el aumento de contagios que está habiendo en nuestro país en las últimas semanas y por la presencia de la variente ómicron.

Uno de los equipos que ha tomado esta drástica decisión es el de ‘El programa de Ana Rosa’. Y la razón que les ha llevado a ello ha sido el Covid-19. Lo hemos podido saber en pleno directo. La mesa política de este programa estaba debatiendo sobre el tema de las comidas y cenas de Navidad de las empresas cuando uno de los colaboradores ha hecho saber que a pesar de que ya estaba todo organizado, la productora del programa había decidido cancelar la cena que hacen cada año para celebrar las fiestas.

«En esta casa se ha decidido que no es el momento de hacer la cena de Navidad», ha comentado frente a Ana Terradillos, que es la presentadora sustituta de Ana Rosa Quintana mientras se recupera del cáncer que padece. Ha añadido, además, que ya habrá tiempo para organizarla de nuevo cuando la situación sea diferente.

La decisión impide que los compañeros de trabajo se puedan reunir para celebrar las fiestas. De hecho, ya es el segundo año que deciden no llevar a cabo su mítica cena de Navidad. Y la culpa ha sido de la pandemia de coronavirus, que todavía sigue haciendo mella en nuestro país.

No se reunirán este año para celebrar la Navidad

La decisión de no celebrarla llega justo el día que Joaquín Prat se ha incorporado al trabajo tras contagiarse con coronavirus. Desde el día 2 de diciembre el presentador no aparecía en televisión. Si bien algunos podían pensar que estaba de vacaciones, nada más lejos de la realidad, pues ha sido un problema de salud el que le ha mantenido alejado de los platós.

El presentador se ha ausentado de ‘El programa de Ana Rosa’ y de ‘Cuatro al día’ tras contagiarse de coronavirus, una cuarentena que ya ha llegado a su fin. Este martes se ha reincorporado a sus quehaceres y ha reaparecido con su mejor sonrisa, dejando claro que ha superado esta dichosa enfermedad. Desde el club social no ha dado detalles, aunque sí ha agradecido las palabras de bienvenida por parte de sus compañeros, entre otros, de Patricia Pardo. Con perilla y un look inusual en él, Joaquín Prat ha apostado por un cambio de look en su regreso televisivo.

Están siendo unos meses especialmente complicados para el equipo de ‘El programa de Ana Rosa’. Y es que el anuncio de la presentadora de televisión de que padecía cáncer y de que se iba a retirar un tiempo para recuperarse ha sido muy duro para sus compañeros. Ahora esperan que el próximo año se puedan reunir para brindar por todo lo bueno y diciendo adiós a las noticias más duros que han sorprendido a todos.