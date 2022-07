Con la llegada del buen tiempo, los planes se amontonan, especialmente entre bodas y demás saraos en los que las famosas echan el resto para triunfar con sus looks y posicionarse como las mejor vestidas. Una lucha personal que, como ahora, se puede convertir en una batalla contra aquellas con las que rivalizan en esta materia, como así le ha sucedido ahora a Carmen Lomana y Tamara Falcó. La socialité no le perdona a la hija de Isabel Preysler que le haya copiado uno de sus últimos looks más aplaudidos por los expertos en la materia. Coincidir en estilismo no es complicado, pero Carmen Lomana no cree que sea casualidad y su enfado le lleva a cargar con dureza contra la chef por el diseño de Zimmermann que han compartido en un espacio corto de tiempo. Se masca la tragedia en clave de estilo.

El vestido de la discordia es un diseño boho chic con aires renacentistas en tonalidades pastel cuyo valor alcanza en la web de MyTheresa por 1.150 euros y que ha conquistado a todos. La primera en llevarlo fue Carmen Lomana para ser la invitada perfecta en una boda hace ahora ya un mes. Pero este fin de semana, Tamara Falcó lo ha lucido en la boda de su primo, Álvaro Castillejo, haciéndose con todos los halagos de los expertos en moda, lo que ha terminado por enfadar, y mucho, a la socialité, que reclama que ella fue la primera en lucirlo y las supuestas malas artes de Tamara a la hora de elegirlo cuando ya se lo había visto puesto a ella.

“Estoy indignada, estuvimos cenando en la misma mesa. Sabía que lo llevaba, me parece de muy mal gusto a los quince días comprarte uno igual para ir a una boda. No ha pasado ni un mes, pero bueno, me da igual. Si ella no me hubiese visto, nos puede pasar a cualquiera, pero eso es que le encantó. Tamara Falcó me podía haber dicho, ‘me chifla tu traje’ y le hubiera dicho cómpratelo”, se queja Lomana, muy molesta al sentirse traicionada con este vestido. Vea el vídeo en el que la colaboradora de televisión se desahoga en contra de Tamara Falcó al considerar un gesto muy feo que le copiase un look con el que iba a triunfar, como ya hizo ella un mes antes en otra boda.