Ana Rosa Quintana ha estallado debido a la situación política que hay por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus

La situación vuelve a complicarse en el país por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. La batalla política por cerrar o no la Comunidad de Madrid hace que todos los españoles empiecen a sentirse agobiados y con desasosiego viendo que nuestros políticos no llegan a ningún acuerdo por el bien de la salud de los españoles. La última en pronunciarse ha sido Ana Rosa Quintana. Además, lo ha hecho visiblemente muy enfadada por todo lo que está ocurriendo referente a la Comunidad de Madrid durante estos últimos días. La presentadora se ha pronunciado en su programa con un cabreo que ha dejado ojipláticos tanto a los espectadores como a sus colaboradores.

Ana Rosa Quintana habla sobre la situación del coronavirus

Como viene pasando desde principios de marzo, la primera parte de ‘El programa de AR’ está dedicada a la pandemia y de cómo va evolucionando la misma. De hecho, la noticia del día es sobre la situación de la Comunidad de Madrid, que preocupa a todos los ciudadanos, y sobre las últimas palabras de la Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se nieta a acatar las órdenes del Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todo esto ha provocado una reacción en la mesa de los colaboradores y, sobre todo, en la propia Ana Rosa Quintana, que no da crédito a lo que está pasando.

Ana Rosa Quintana lanzaba las siguientes preguntas al aire: «¿Y qué hacemos con el metro y con el transporte? ¿Y qué hacemos con Barajas? ¿Y qué hacemos, que sale la policía y la Guardia Civil a pedirle a los madrileños que no salgan de Madrid?». Y ha añadido posteriormente, confirmando que no da crédito a todo lo que está ocurriendo: «¡Esto es una locura!». La presentadora ha asegurado que «ahora mismo esto es únicamente un debate jurídico», dice refiriéndose a la guerra por Madrid que llevan a cabo Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno, y la Comunidad de Madrid, con la oposición al frente.

La preocupación de la presentadora por la pandemia

Desde que se decretara el Estado de Alarma, Ana Rosa Quintana ha estado al frente de su programa compartiendo toda la actualidad relacionada con la pandemia. Desde el primer momento demostró su preocupación por el avance de la misma. De hecho, justo cuando iba a regresar de sus vacaciones el pasado mes de septiembre, la presentadora confesó su deseo truncado: comentar la actualidad sin tener que hablar del coronavirus ni nada relacionado con él. «Esperaba arrancar hablando de otros temas, pero desafortunadamente volveremos a tratar las novedades sobre la pandemia. También va a ser una temporada política muy importante, con elecciones a la vista en Cataluña y unos presupuestos generales del Estado que aprobar”, aseguraba en una de sus entrevistas.

A pesar de que se tomó un par de meses de descanso para desconectar y recargar las pilas, no ha dejado de informarse sobre lo que estaba ocurriendo en el país: «Evidentemente he estado pendiente de lo que ha ido sucediendo, con todo lo que está pasando no se puede ni se debe desconectar”. Y añadió que seguirá al tanto de las cosas que más preocupan a la gente actualmente: «Uno es todo lo relacionado con la pandemia, con los avances si los hay -yo no soy tan optimista- para lograr en diciembre una vacuna; y, sobre todo, con la economía y el paro, que es el otro gran problema ahora”.