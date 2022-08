Mónica Naranjo no está pasando por un buen momento y es que la salud se le ha resentido hasta el punto de obligarla a bajar de los escenarios y cancelar la gira que se traía entre manos. Así lo ha confesado la propia cantante a sus fans, a quienes debe comunicar qué le ha sucedido y el motivo de fuerza mayor por la que debe darles plantón en su próximo espectáculo. La artista ha cancelado todos sus compromisos profesionales que tenía en agenda para los próximos meses. Un anuncio que ha venido seguido de gran preocupación por parte de sus fans y en la que Mónica Naranjo ha querido tranquilizar un poco al explicar lo que le sucede utilizando para ello una metáfora en la que ella es un coche y sus problemas de salud son las piezas el vehículo que se han visto perjudicadas y deben pasar por el taller.

Mónica Naranjo se ha reservado el problema de salud real que padece y que le obliga a cancelar todos sus trabajos para los próximos meses, aunque ha dado pistas sobre lo que le sucede a través de una extensa carta en la que se sincera con sus seguidores. Tan solo ha desvelado que su mal está localizado en su sistema digestivo y que se temía que pudiese afectarle a su voz, por lo que ha tenido que poner remedio antes de lamentar males mayores.

Y es que, a sus 48 años, la cantante ha sufrido un bache inesperado que le obliga a alejarse de su público, de su pasión y centrarse exclusivamente en sanar. Así lo ha contado la propia cantante a través de una carta publicada en sus redes sociales:

“Queridos todos, he querido escribiros una carta personalmente. A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a ésta que os escribe. Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal. Sin ser nada especialmente grave -que no quiero que nadie se preocupe en exceso- el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)”, comienza a informar Mónica Naranjo sobre su ausencia de los próximos meses por un problema de salud referente a su sistema digestivo al que ha preferido no poner nombre.

“Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada; por lo que, aquellos que tenéis un Golden ticket, tendréis que esperar un tiempo extra para que nos veamos. Pero os prometo que el abrazo será aún más fuerte cuando podamos vernos. Mis disculpas también a aquellas marcas y empresas de las que he tenido que cancelar actos promocionales y profesionales y, sobre todo, mi más profundo agradecimiento a todas ellas por todo el cariño y la comprensión que he recibido por su parte”, se disculpa Mónica Naranjo por lo que pueda provocar su problema de salud en sus fans.

“Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis. Mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música y compensaros de alguna manera a aquellos que ya teníais una entrada adquirida”, trata de solucionar el problema Mónica Naranjo que, como bien dice, “una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año. Estrenaremos nuestro #MimetikaTour en Chile en diciembre y después seguiremos camino por España, México y algún otro país que en el pasado no pude visitar. Gracias a todos por vuestro cariño”, se despide.