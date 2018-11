Mónica Hoyos no fue presentadora de El precio justo ni de Karaoke, sino azafata. Estos vídeos desvelan que ella ha mentido sobre su pasado en televisión y que sigue haciéndolo en 'Gran Hermano Vip' para dejar a Miriam Saavedra en mal lugar.

Nos estamos acostumbrando a que en el ambiente político salgan escándalos por dirigentes que han adornado tanto su currículo profesional como el académico. Eso sí, estas polémicas están a la orden del día y no solo por el hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos aduce tener un nivel medio de inglés, sino porque cada vez más rostros conocidos que saltan a la luz tras certificarse que sus méritos profesionales no son tan boyantes como aseguran con la cabeza alta. La última: Mónica Hoyos.

Aunque no es actual, está haciendo más ruido ahora que en el año 2009 cuando se conoció que Mónica Hoyos había alardeado de cuestiones curriculares que en realidad no ha cumplido. Ella ha echado en cara a Miriam Saavedra, su enemiga pública número uno, que no tiene una carrera en televisión como la suya. Hartos de escuchar este ataque, algunos usuarios de las redes sociales han rescatado del olvido un vídeo de Youtube correspondiente a una colaboración de la concursante de ‘Gran Hermano Vip’ en ‘Tal Cual’, un programa extinto de Antena 3.

‘El gato encerrado’ lo ha devuelto a la actualidad en su perfil de Twitter. Ha publicado un vídeo en el que Mónica Hoyos, después de romper su relación con Carlos Lozano, hizo una ruta de platós. En su paso por Antena 3, la peruana se enfrentó a la periodista Pepa Jiménez, quien se cansó de tanto espectáculo y terminó por tirar de la manta y dejar claro que ella no ha sido presentadora, sino azafata de ‘El Precio Justo’ o ‘Karaoke’. Aunque se parezca, no es lo mismo presentar un programa que hacer las veces de azafata en el mismo. Entregaba los premios a los concursantes, cantaba y bailaba.

En honor a la verdad, sí que fue presentadora de ‘Desesperado club social’, de Antena 3.



