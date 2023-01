Estamos acostumbrados a que Laura Escanes nos acerque su día a día a golpe de ‘click’. Y es que como buena ‘influencer‘, la catalana comparte con sus seguidores algunos de los momentos más destacados, entre los que no se libran los malos. La ex de Risto Mejide ha querido publicar el vídeo del momento exacto en el reaccionaba a una inesperada y desagradable sorpresa: la cagaba de un pájaro en plena calle.

«El día no puede comenzar mejor. Ya de aquí para arriba. Una mierda en la cabeza», afirmaba Laura Escanes con cierta resignación. Un amigo con el que había quedado en un bar cercano salía a escena para ayudarla y le recordaba lo siguiente: «Los viernes 13 son así, amiga». Este tuvo la labor de quitarle la cagada de pájaro del cabello ante la mirada de asco de la ‘influencer’. Un hecho anecdótico que se ha producido el mismo día de su debut en televisión como concursante de ‘El Desafío’. El programa que presenta Roberto Leal ha estrenado su tercera temporada por todo lo grande.

El nuevo reto de Laura Escanes

La primera prueba de la joven en ‘El Desafío’ fue tocar el tema “A prueba de ti” en la batería junto Malú. «Que me pellizquen… haber tocado la batería con Malú es…. 💗💗💗💗💗 Empezamos el primer programa fuertes (con muchos nervios…) pero con ganas de superarme e ir aprendiendo mil cosas más», señalaba emocionada en su perfil de Instagram.

Durante su intervención en ‘El Hormiguero’ también confesó que participar en el concurso había supuesto un auténtico desafío para ella. «Estoy acostumbrada a estar en mi casa con el móvil y de repente me he visto en la tele y me daba mucho miedo. Había gente que me dijo: ‘La tele no es tu sitio’. Pero tuve el presentimiento de que iba a salir bien y me lancé. La experiencia ha sido inmejorable. He estado como en casa».

La catalana atraviesa una época de grandes cambios en su vida. A esta nueva oportunidad profesional se une su nueva relación con el cantante Álvaro de Luna. Un romance que no oculta, el pasado 2 de febrero publicó en redes su primera foto juntos. Una imagen que fue tomada durante la Nochevieja que disfrutaron en una casa rural con amigos.