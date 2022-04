No ha sido un despiste. Alejandra Rubio publicaba este lunes 11 de abril en sus redes sociales unas alianzas que ella y su novio, Carlos Agüera, tendrían en su poder, lo que ha multiplicado los rumores de boda de la pareja. Dos anillos de oro y una joyería que, por cierto, se llama igual que el apellido del joven, han servido para unirles todavía más, pero está más cerca su enlace? Su relación comenzó el pasado año, siendo a comienzos de 2022 cuando se mudaron juntos, por lo que para muchos es pronto para dar el paso.

Al menos eso es lo que dice Carmen Borrego, quien ha sido preguntada acerca de las intenciones de su sobrina Alejandra y su novio. Ambos han ido a Málaga para disfrutar de la Semana Santa, ciudad en la que Carlos habría adquirido estas joyas tan significativas que, a su vez, han compartido con sus seguidores.

Vídeo: Europa Press

Alejandra Rubio quiere gritar al mundo lo feliz que está con su pareja, con el que mantiene una bonita historia de amor desde que se conocieran. El joven está completamente integrado en la familia de su chica, de hecho, Terelu Campos está encantada con él, tanto que habla públicamente de él a las mil maravillas. «Es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando. Es un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así porque se me encoge un poquito el cuerpo», dijo. No desveló entonces cuál era su profesión, pero sí que le admiraba por su forma de ser y por ser muy trabajador, lo que hace pensar que si Alejandra se casara con él no sería un disgusto para ella.

La alianza que le regaló Álvaro Lobo

Alejandra Rubio no quiere dar más detalles acerca de este paso en sus redes sociales. Aunque es cierto que está feliz, la nieta de María Teresa Campos no contará más de lo previsto, por lo menos de momento. Intenta llevar con discreción su relación sentimental, la cual le ha dado mucha estabilidad y es que Carlos sabe entenderla a la perfección. Y, aunque el significado de esta alianza se desconoce, no es la primera vez que Alejandra recibe un anillo por parte de su novio. Nos remontamos al año 2018 cuando Álvaro Lobo, el DJ con el que tuvo su historia más duradera, le regaló un anillo por su cumpleaños, tal y como se pudo ver en varias imágenes del universo 2.0. «Felicidades mi vida. Te mereces todo», escribió el músico junto a un corazón negro, el mismo emoji que ha utilizado Alejandra en el storie con Carlos Agüera.