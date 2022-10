Miryam Benedited Arce es una de las mejores coreógrafas y escenógrafas del España por su impresionante y larga carrera. Y es que 20 años dan para mucho. Aunque comenzó su andadura televisiva en varios programas musicales como ‘Telepasión’, fue en 2002, gracias a la serie de televisión ‘Un paso adelante’, donde ejerció como coreógrafa, cuando consiguió meterse en el bolsillo al gran público. Un éxito que le abrió las puertas de la academia más famosa de la pantalla, la de ‘Operación Triunfo’, y también la del programa ‘Tu cara me suena’.

La guipuzcuana, que también formó parte del jurado que seleccionó, con alguna que otra polémica, a Chanel para representarnos en el certamen de Eurovisión, nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos quién se esconde detrás de la responsable de la gran mayoría de coreografías que existen en nuestro país. Y no, no todo es baile.

La coreógrafa se considera una madre enrollada

Tiene que ser muy gratificante ser conocida únicamente por tu trabajo.

Claro, con la llegada de estos programas de talent show se ha mezclado un poco lo de detrás con lo de delante. Programas como Operación Triunfo o Tu cara me suena me han aportado popularidad, pero en realidad mi trabajo ha seguido siendo el mismo. Yo siempre estoy currando como la que más, si no es con concursantes es con bailarines. Lo demás no deja de ser una extensión.

Me ha sorprendido para bien lo gamberra y divertida que eres ¿Eres igual con tus dos hijos?

Yo creo que soy una madre bastante enrollada pero, claro, soy madre y tengo que poner todos el rato límites. Yo no soy partidaria de esas madres que dicen que son amigos de sus hijos. Yo eso no lo veo.

¿Y cómo llevan que la mamá sea la coreógrafa más importante que tenemos en España?

Yo creo que lo han vivido con mucha naturalidad porque lo llevan viviendo desde pequeños. Luego, es verdad, que tienen algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo sé que admiran mucho el trabajo que hago. Eso es algo que valoro mucho. Me gusta que valoren todo lo que conlleva mi profesión y me encargo de explicarles todo el funcionamiento. Lo viven más desde esa perspectiva que desde la de: “ay, mi madre sale por la tele”.

¿Tus hijos han sacado tu vena artística?

Uno de mis hijos dibuja súper bien, es increíble, sin haber ido ni a una sola clase de dibujo hace unos dibujos alucinantes. Cuando era pequeño, que fue uno de los días de mi vida que más orgullo sentí, dijo que el talento de su madre se le había pasado a la mano. Y luego la niña, es súper creativa a la hora de crear cosas, manualidades, es decir, se nota que tienen talento, pero no es la vocación que yo tenía con la danza.

Sus hijos ven con naturalidad su presencia en televisión

¿Qué fue lo que más te atrajo de esta casa?

Fue un pensamiento más de cara a la familia. Para que los niños pudieran tener una zona más tranquila para ellos. Digamos que fue un pensamiento familiar, yo soy mucho más gamberra, pero el momento familiar me llevó a vivir aquí.

¿Y cuál es la parte de la casa que más disfrutas?

La cocina, sin ninguna duda. Me encanta la gastronomía. En el caso de no haber sido coreógrafa, creo que hubiese sido cocinera.

¿Cuál es el plato que mejor se te da?

Se me da muy bien todo lo que viene del mar, porque como buena donostiarra, lo tengo muy controlado. Me sale muy bueno el pescado al horno con un refrito casero. Y dicen por ahí las malas lenguas que se me da bien el pescado al pil pil.

¿Y con el ritmo que llevas tienes tiempo de cocinar?

Pues no, mucho menos de lo que me gustaría, pero cuando me pongo, me pongo. Además, me gusta mucho cocinar para amigos. Soy ese tipo de persona que le gusta organizar cosas en casa, recibir amigos… Yo prefiero organizar una cena en casa que salir a cenar fuera.

¿Se puede hacer balance de tantos años de carrera?

Yo estoy súper agradecida de todo lo que me ha ido sucediendo. Que la vida me haya regalado poderme dedicar a esto que me chifla, que me encanta y me apasiona, es un lujo alucinante. Por eso, yo nunca me quejo de nada, nunca. Ni de si me levanto a las cinco, ni de si me levanto a las tres, ni de si duermo poco. Puedo estar cansada. Puedo decir que estoy hecha polvo porque me tocó un rodaje de noche y me ha tocado un ensayo por la mañana, pero lo de quejarme por el trabajo es algo qué jamás me oirás.

No puede estar más feliz de dedicarse a algo que le apasiona

¿Y cuál es tu motor?

Yo creo que mi trabajo es parte de mi motor, por eso soy tan feliz.

Tu participación como jurado este año en el jurado de Eurovisión para elegir a la candidata que nos iba a representar trajo consigo un aluvión de críticas hacia ti. ¿Cuál fue tu aprendizaje de ese momento?

Bueno, mi aprendizaje es que vivía en un limbo en el que pensaba que la gente era más amable y que no se iba a poner así por una cosa tan tonta. Es increíble, pero te das cuenta de que hay gente de todo tipo y que por cualquier razón te insulta, te agrede literalmente y he tenido que aprender que hay gente que no merece la pena. Suena duro y suena heavy, pero es que es así.

Y, una vez más, tu profesionalidad y tu labor hicieron que Chanel quedará en el tercer puesto de Eurovisión.

Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos y nuestra única manera de verlo era desde la perspectiva profesional. Para otro concurso hubiéramos elegido otra persona, pero teníamos este. Todo el mundo que quiera buscar algo más a eso, pues está equivocado y no me voy a desgastar ni un minuto más en explicárselo, por supuesto.

¿En qué proyecto te encuentras actualmente?

Ahora estoy a tope con Cantando bajo la lluvia que estamos ahora a tope. El estreno es inminente. Y por supuesto, también empiezo ya Tu cara me suena.

¿Qué fue lo que te atrajo de esta obra, ‘Cantando bajo la lluvia’?

Me parece una fantasía porque estamos hablando de historia del cine y del musical. No es lo mismo la coreografía del teatro musical, en vivo y en directo, que coreografiar para una película en la que no se canta en directo. He vuelto a ver la película recientemente únicamente para inspirarme y recordar qué cosas no pueden faltar. El público va a alucinar con todo lo que se viene.

Está trabajando en la obra ‘Cantando bajo la lluvia’

El estreno de ‘Tu cara me suena’ es inminente. ¿Qué te parece el fichaje de Anne Igartiburu?

¡Estoy encantada! Es algo que no nos lo esperábamos nadie. Ella tiene siempre una especie de papel como más serio, más tranquilo y me cuesta imaginármela haciendo otra cosa. Es decir, no me la imagino de Tina Turner o de hombre. Es genial en ese sentido. Me encanta que sea un fichaje tan inesperado.

¿Se pueden hacer amistades con los concursantes?

Al final esta profesión es de idas y venidas, estás todo el rato junto con alguien y luego tardas en reencontrarte, pero tengo recuerdos muy bonitos, muy especiales, recuerdos de todas mis etapas.

¿Y qué sientes cuando esas personas anónimas con las que trabajas se convierten en estrellas?

Hombre, al final siempre te ilusiona que les vaya bien porque sientes que de alguna manera también has contribuido a ese éxito .

¿Qué recuerdo guardas de tu etapa de coreógrafa de Un paso adelante?

Fue un proyecto muy importante para mí y el punto de inflexión de mi carrera. Yo había hecho varias cosas, pero nada importante y entrar en la serie fue lo que me dio como un nombre a la hora de que empezaran a contar conmigo para los consiguientes proyectos en televisión, como ‘Operación Triunfo’ o ‘El número uno’.

