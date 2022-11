La última etapa en la vida de Miriam Sánchez no está siendo nada fácil. La ganadora de ‘Supervivientes 2008’, en guerra contra su expareja, Pipi Estrada, vuelve a convertirse en noticia debido a una detención. Una información que confirmaba el programa ‘Fiesta’ donde detallaban que se trataba de un presunto atentado contra la autoridad.

Desde el espacio de Telecinco han intentando hablar con ella, pero no contestaba el teléfono. También se han puesto en contacto con Pipi Estrada quien ha señalado que no iba a llamar a la madre de su hija. A pesar de que le ha preocupado la noticia, también ha afirmado estar muy decepcionado con ella por las declaraciones que ha realizado contra su persona en los últimos meses.

El motivo de la detención de Miriam Sánchez

Todo parece indicar que se trata de un presunto atentado contra un agente de la autoridad. Por el momento no existe más información. Desde el mismo espacio antes citado se ha señalado que antes de pasar por dependencias policiales, la exactriz ha precisado acudir a un hospital madrileño donde ha tenido que ser custodiada. La presentadora Emma García no ha dudado en mandarle un mensaje de ánimo. «Yo tengo muy buenos recuerdos de Miriam Sánchez. Espero que se recupere porque vale mucho». Mientras que una de las colaboradoras del espacio, Alexia Rivas, también ha tenido unas cálidas palabras dirigidas a la exactriz. «Hace aproximadamente un mes tuvo un altercado en la calle. Me da mucha pena porque es una mujer muy válida, con talento y me gustaría enviarle un mensaje de ánimo y que se cure».

La exactriz se ha visto envuelta en una espiral de polémica durante la última etapa de su vida. En agosto de este mismo año, protagonizó una sonada discusión en plena calle con su expareja, Pipi Estrada. Mientras que a principios de 2022 fue noticia por un altercado ocurrido en un bar de la localidad gaditana de Conil de la Frontera. Hace pocos meses iba a sentarse en el ‘Deluxe’, pero la dirección del programa tomó la decisión de desconvocarla en el último momento. Esto ocasionó que montase en cólera y arremetiese duramente contra el espacio, también amenazó con demandarle por hablar de su hija.

«Se está hablando de mi hija en boca de Pipi y colaboradores, en forma de ‘personita’ o en forma de hija en varias ocasiones, lo tengo grabado. Por lo que sea no interesa mi entrevista. Una vez habéis emitido los totales, una vez me habéis exprimido, una vez habéis dado audiencia… sois tan miserables de haberme puesto el nivel de ansiedad así (alto), porque sabéis que tengo un trastorno de ansiedad…», afirmaba muy nerviosa en un vídeo compartido a través de las redes sociales. Tras este incidente sufrió un ataque de ansiedad y precisó asistencia médica.