Bertín Osborne ha declarado en sus redes sociales que está en contra de la ley Celaá, pues considera que en absoluto ayudará a su hijo Kike.

La ley Celaá se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. Todo apunta a que será la que se convertirá en la octava ley educativa de la democracia, sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con ella. A pesar de que el Gobierno ha explicado que su intención es la de potenciar la enseñanza pública, limitar las repeticiones, fusionar asignaturas y avanzar en la inclusión, no todos creen que sus ideas terminen por funcionar. El último rostro conocido en ponerlo en duda y criticarla ha sido Bertín Osborne, quien, de ser aprobada, vivirá en su propia piel alguna de estas reformas. Él y su hijo Kike, quien sufre parálisis cerebral, se verán afectados con la misma y así ha tratado de denunciarlo a través de un vídeo en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Si bien se ha dicho que el objetivo es que los «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad” y que las administraciones «seguirán financiando centros especiales con el fin de apoyar a otros centros ordinarios», Bertín Osborne sigue ojiplático con las noticias que se han revelado hasta ahora. «Los padres como yo estamos completamente asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que lo que va a hacer es perjudicar a hijos como el mío. Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle las medicinas, intentar entender lo que les están diciendo», comenta incrédulo.

El artista se muestra preocupado a la par que enfadado, por lo que ha querido hacer una denuncia pública con el fin de dar a conocer su testimonio y el de otros muchos padres que se encuentran en su misma situación. Aunque él y Fabiola Martínez se encuentran inmersos en sus cuidados y luchan porque otros muchos pequeños que sufren su misma enfermedad tengan también las mejores opciones, Bertín no entiende el motivo por el que se ha tomado esta decisión. «Eso teniendo en cuenta que va a estar rodeado de alumnos que no tienen ningún problema y que probablemente todo el cariño y el amor que hay en un colegio de educación especial allí se va a tornar en bullying. Esto es una cosa absolutamente impensable, no sé quien habrá sido el iluminado, ni a quien se le habrá ocurrido hacer este cambio porque supuestamente los que somos beneficiados ya si les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados», ha explicado él mismo en el vídeo de su perfil.

Para Bertín son todo desventajas y, según su parecer, no se está teniendo en cuenta cómo se verá afectado el desarrollo de los mismos, por lo que pide concienciación. Unas palabras que han calado en sus seguidores y es que han sido muchos los que han comentado su publicación dejando sus impresiones y desvelando lo que opinan sobre esta ley tan polémica. En este post que él ha titulado como «Educación Especial. Por qué NO a la Educación Especial. ¿Qué hay detrás?», algunos de sus followers le mandan ánimo y aplauden sus palabras y otros se muestran a favor de esta reforma. Diversidad de opiniones ante un asunto que no deja de generar revuelo tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Bertín, por su parte, desea alzar la voz para que se tenga en cuenta su opinión, ya que no está en absoluto de acuerdo con esta ley que a sus ojos sería contraproducente para Kike. «En un colegio ordinario no van a poder ayudarles ni mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de la problemática. Uno no puede luchar contra la realidad, la realidad es muy terca. Nuestros hijos son como son. Hay un gran porcentaje de niños como el mío. Ojalá haya alguien con dos dedos de frente que cargue esta barbaridad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola de Osborne (@fabiolaosborne_)

Fabiola Martínez se ha posicionado

Fabiola también ha querido posicionarse y para ello ha retuiteado el mismo vídeo de Bertín Osborne con el fin de llegar a todos sus seguidores. De este modo, podrán llegar a más gente y hacer más ruido sobre algo que ellos consideran que es injusto para unos hijos con necesidades especiales.