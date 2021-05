Ambas colaboradoras han disfrutado de un almuerzo en un restaurante de la capital.

Este jueves, Mila Ximénez ha recibido, una vez más, una importante muestra de cariño de parte de una de las personas más cercanas a ella: su amiga Terelu Campos. Si hace unos días salía a almorzar con Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez para celebrar su 69 cumpleaños, ahora se ha encontrado con la hija de María Teresa Campos.

Ambas amigas se han citado en un restaurante de la capital, donde se han dejado ver en actitud muy cariñosa. La colaboradora de ‘Sálvame‘ atraviesa un momento delicado en su lucha contra el cáncer, pero ha sacado fuerzas para recibir el afecto de la malagueña, que ha estado muy pendiente de ella desde que le diagnosticaron su enfermedad, hace un año.

Apartado de la televisión, la sevillana lleva meses centrada en su lucha contra la dolencia que padece. En sus escasas salidas hemos podido verla acompañada de sus amigos más incondicionales, como Belén Rodríguez, Raúl Prieto, David Valldeperas o Belén Esteban acudiendo a sus revisiones médicas habituales. Con la de Paracuellos del Jarama visitaban el madrileño hospital de la Luz hace apenas unos días.

Pero sus frecuentes visitas a centros sanitarios no han mermado en absoluto su estado de ánimo. Así lo confirmaba Jorge Javier Vázquez el pasado miércoles, al ofrecer su último parte de salud. El presentador comentaba que no han decaído sus ganas de seguir batallando. «Hoy he hablado con Mila y me ha encantado escucharla como la he escuchado. La he escuchado animada y me ha dado un subidón de alegría increíble, así que a seguir luchando y a seguir luchando», decía ante las cámaras de ‘Sálvame’ el pasado miércoles. La respuesta de la colaboradora llegó horas después y este jueves por la mañana publicaba a través de su cuenta de Instagram unas palabras de gratitud. «Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero!», escribía.

A sus 69 años recién cumplidos, Mila Ximénez no puede estar más acompañada. Todos sus seres queridos, desde sus hermanos a su hija y sus amigos más íntimos no han dejado de estar a su lado en estos largos 12 meses de batalla contra la enfermedad. Y una de las personas que más la han guiado y arropado ha sido Terelu, quien se ha tenido que enfrentar en numerosas ocasiones a situaciones adversas debido al cáncer de mama que le diagnosticaron en el año 2012, tras regresar de un viaje a Hawai en el que detectó que tenía un bulto en el pecho.