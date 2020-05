Este ha sido un cumpleaños muy diferente para Mila Ximénez. La colaboradora ha cumplido 68 años sin celebraciones y alejada de los suyos a consecuencia de la emergencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando. A pesar de la lejanía, la colaboradora de televisión ha podido recibir por parte de sus compañeros de programa un ramo de flores. Mila se encontraba en el plató de televisión y durante un momento Carlota Corredera salió del plató y desapareció, pero tan solo fue a coger un regalo para la colaboradora, que estaba muy emocionada por la inesperada sorpresa que el programa le había regalado.

Mila Ximénez ha recibido una gran sorpresa de sus compañeros

Eso sí, a pesar de la emoción del ramo de flores y la tarta que sus compañeros le habían entregado no pudo ni abrazarse ni besar a sus compañeros. Una situación muy extraña, tal y como los propios colaboradores definieron al no poder felicitar con abrazos y besos a Mila Ximénez. Aún así, hubo tiempo para cantarle el cumpleaños feliz y ver a una Mila muy emocionada por la inesperada sorpresa y con el rostro lleno de lágrimas.

La presentadora Carlota Corredera ha asegurado que esto era un «confi-cumpleaños, un cumpleaños de confinamiento. Son muchas las personas que han cumplido años durante el confinamiento. Y Mila Ximénez es una de ellas». A pesar de que no han podido celebrarlo de la mejor manera, la presentadora ha confesado que «tendremos tiempo de disfrutarlo, de celebrarlo. Hay que celebrar la vida todos los días», ha dicho.

La colaboradora se ha roto a llorar al recordar el día de su cumpleaños

Mila Ximénez ha querido dar unas palabras de agradecimiento visiblemente muy emocionada y con la voz entrecortada, además de no poder evitar las lágrimas: «Quiero contar algo porque fue un cumpleaños super especial que he tenido desde las 9 de la mañana. Lo que más me duele es que sé que veré a mis hermanos pronto pero a los niños no sé cuando los veré. Eso me está produciendo cierta ansiedad», ha confesado una Mila Ximénez completamente rota al estar alejada de sus nietos, que siempre han significado todo para ella.

«De verdad que ha sido un día súper especial. Lo he puesto en Instagram y me he dado cuenta de que tengo una familia y unos amigos que a veces no me doy cuenta con las prisas y con esto», ha continuado explicando. Y ha desvelado una de las sorpresas que ha recibido hoy: «Mis hermanos me han mandado un vídeo precioso. Alba, Alexander y Víctor. Y yo os agradezco trabajar hoy porque han sido muchos días de soledad y ya se está haciendo muy largo», ha dicho la colaboradora de televisión sin poder evitar dejar de llorar.