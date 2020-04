Mila Ximénez no está pasando por su mejor momento a nivel personal. La colaboradora de televisión está viviendo el aislamiento sola en casa lo que hace que todavía se sienta más vulnerable a esta situación y las cosas le afecten en mayor medida. Esto es justamente lo que le ha ocurrido al conocer las crisis de ansiedad que está sufriendo Kiko Matamoros y que le han obligado a salir varias veces del programa para acudir a un médico. Algo que ha preocupado mucho a Mila.

Mila Ximénez lleva varios días preocupada por Kiko Matamoros

Hasta tal extremo ha llegado este dolor tan fuerte por su compañero de programa, que la colaboradora de televisión ha asegurado que “me ha dado una llantina”, decía sobre lo que le había ocurrido al conocer los problemas de salud de Matamoros. Después, para quitarle hierro al asunto y no mostrar su debilidad, pues Mila siempre ha demostrado una gran fortaleza, ha bromeado: “Y digo a la mierda otra vez arreglarme la cara que yo no sé maquillarme. Si es que me da igual”, ha dicho después de la llantina que le había dado después de ver a su compañero.

Mila ha asegurado que su preocupación por Kiko no ha sido solo de este jueves, sino que venía de antes. De hecho, ha explicado que hace unos días había mandado un mensaje a Jorge Javier Vázquez expresándole su preocupación “A ver yo le mandé un mensaje a Jorge Javier y le dije ”no me gusta nada la cara de Kiko, le veo muy cansado”. Y él me dijo “qué va, qué va, qué va. Está genial y nos estamos divirtiendo mucho””, ha comenzado diciendo sobre la conversación.

Kiko tranquiliza a Mila y le asegura que «todo está bien»

“Pero ayer sí que lo vi cuando salió del plató y hoy cuando me he despertado he visto que no estaba ahí. Pues a ver… que veo que está currando mucho y bueno, ya sabéis lo que yo siento por Kiko Matamoros, a pesar de todo lo que hemos tenido. Pues cuando le pasa algo pues me siento mal”, ha confesado una Mila completamente rota al abrirse en cuerpo y alma en directo a través de una videollamada en ‘Salvame’. Y es que esta situación nos está haciendo ver a una Mila diferente a la que vemos en el plató.

«También es verdad que hablaba ahora con Guillermo, con nuestro psicólogo de Gran Hermano, y le he dicho que esto se está haciendo muy largo y muy duro y estoy mucho más sensible. Pero me ha preocupado lo de Kiko Matamoros. Sí, me ha preocupado mucho”, ha sentenciado al respecto. El colaborador, que se encontraba en el plató de televisión desempeñando su trabajo, ha querido tranquilizar a Mila Ximénez: «Pues tranquila que la cosa está bien. No pasa nada”, le ha asegurado en un tono tranquilizador para sorpresa de Mila.