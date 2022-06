Hace ya un año que murió Mila Ximénez. Ha sido este jueves cuando se ha cumplido un año de su fallecimiento, como consecuencia de un cáncer de pulmón. Para conmemorar su recuerdo, sus compañeros de ‘Sálvame‘ se reunieron ayer durante la emisión de ‘Sálvame’ para brindar por ella en La Muralla. Este bar, próximo a los estudios de Telecinco, era el lugar de encuentro favorito de la colaboradora, por lo que Kiko Hernández, María Patiño, Adela González, Laura Fa, Pipi Estrada y Alonso Caparrós se congregaron allí para rendirle un sentido tributo en riguroso directo. Lo que no se vio delante de las cámaras es que a esta importante cita se sumaron también Terelu Campos y Belén Esteban, que no estuvieron presentes en el plató. De este modo, de manera privada, los que fueron íntimos amigos de la sevillana hicieron realidad la petición que en su día esta les hizo: celebrar la vida misma en el lugar donde tantas veces pasaron momentos felices.

Ha sido María Patiño la encargada de inmortalizar esta quedada para el recuerdo, de la que ha dado fe en su perfil de Instagram. «Amiga, no podía ser de otra manera. Me lo prometiste, nos vemos en la Muralla. Te quiero @milaximenezoficial», ha escrito. La cita no pudo ser más conmovedora. Hubo muchas risas y algunas lágrimas, como suele pasar cuando se recuerda a un ser querido que ya no está. Lo cierto es que siempre que se acuerdan de ella resulta imposible no emocionarse.

Durante el tiempo que trabajó en ‘Sálvame’ (de 2009 a 2021), Mila fue un verdadero referente para el programa. También para sus compañeros, que la adoraban. Especialmente unido a ella estaban Kiko Hernández, que este jueves apenas podía articular palaba, o Jorge Javier Vázquez, quien le dedicó e manera especial la gala de ‘Supervivientes’. «Se me ha pasado comentarlo, sé que a Kiko y a Anabel les va a dar fuerzas especialmente. Hoy hace un año que se fue Mila Ximénez, concursante de ‘Supervivientes’. Me gustaría dedicarle el programa de hoy. Estés donde estés espero que estés disfrutando con esta edición de ‘Supervivientes’. Que están Kiko Matamoros y Anabel, espero que les des fuerza para cambiar», decía.

También Belén Esteban le dedicó unas bonitas palabras en ‘Sálvame’, donde intervino en directo. La de Paracuellos, de baja tras su fractura de tibia y peroné, no quiso faltar a un día tan importante. «Hoy es un día triste para todos nosotros pero yo lo que he aprendido este año es que quiero recordar a Mila con alegría«, comenzaba diciendo. «Yo ayer hice tres años de casada y vi el vídeo de mi boda porque hay muchas imágenes de ella y joder, es duro. Dices «madre mía un año» y la ves ahí tan bien, tan guapa que estaba y tan contenta. Aunque luego de la boda me la montó pero bueno», recordaba con pena.