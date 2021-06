Los colaboradores de ‘Viernes deluxe’ han compartido algunos detalles de la faceta más personal y desinhibida de la periodista gracias a sus divertidos audios.

Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores de ‘Viernes deluxe’ han querido rendir un bonito homenaje a Mila Ximénez. Para llevarlo a cabo, han mostrado a la audiencia la faceta más personal y desinhibida de la periodista gracias a algunos de los audios más divertidos que la colaboradora les llegó a enviar. En ellos se puede escuchar cómo la sevillana pedía perdón a algunos de sus compañeros tras una acalorada discusión, o los sabios consejos y continúas quejas en los que mostraba su auténtica esencia.

María Patiño ha sido la primera en compartir con la audiencia uno de los peculiares audios que le mandó hace tiempo Mila Ximénez cuando ambas estuvieron enfadadas tras un enfrentamiento en plató. “Tú no me vas a vetar a mí, hoy has tenido un mal día, estás triste o lo que sea, tú y yo nos vamos a ver toda la vida, pero no te metas en mi trabajo, querida”, decía Mila Ximénez con cierto enfado.

Sin embargo, eran los audios que le mandaba a Belén Rodríguez los que despertaban las carcajadas de todos los presentes en plató. En concreto, la periodista y la colaboradora compartían un sinfín de confidencias sin ningún tipo de filtros. «¿Tú te crees la pregunta de mierda que me hizo anoche María (Patiño) en el ‘Deluxe’? ¿Qué le contesto yo a la hija de la gran puta?”, se puede escuchar. Ambas han sido uña y carne y por eso no es de extrañar que la sevillana acudiera a ella para pedirle consejo y ayuda para convencer a Jorge Javier Vázquez de algunos de los planes que tenía entre manos. «Me tienes que animar a ponerme un balón gástrico. Jorge no está de acuerdo. Voy a llamar mañana al médico a ver si me lo puedo colocar porque estoy comiendo como una cerda todo el día. Además, Jorge me dice que me obsesiono con el cuerpo, no lo entiendo… Él está mirando para comprarse una casa al sur de Francia y yo estoy a ver si me meto con instagramers en la casa de Guadalix de la Sierra… Creo que no voy a firmar», se quejaba la periodista.

Las dudas de Mila Ximénez antes de entrar a ‘GH VIP’

Además de escuchar su quejas sobre el temporal que trajo consigo la borrasca Filomena y su odisea para llegar a casa, Jorge Javier Vázquez era el último en rescatar unos audios en los que Mila Ximénez mostraba sus dudas para entrar en ‘GH VIP’. «Me dijiste que no hablara con Belén pero he hablado con ella y me ha dicho que la casa es una puta mierda y que es enana, que me voy a agobiar, las camas están pegadas como en la mili», eran los motivos de la colaboradora de ‘Sálvame’ para no entrar en el reality y que ha despertado la nostalgia en el presentador.

Los audios han despertado una sensación de añoranza en todos los que han participado en ‘Viernes deluxe’ y han servido para mostrar la faceta más personal de la colaboradora. Además, ha constatado la buena relación que la sevillana mantenía con todos y cada uno de ellos, a pesar de las eternas broncas y encontronazos que podían protagonizar en plató.