Miki Nadal y Helena Aldea acaban de convertirse en padres de su primera hija en común. Ya tienen en brazos a Galatea, un bebé por el que beben los vientos y de quien ya han mostrado su carita en redes sociales. La pareja no puede estar más pletórica, de hecho, sus últimas publicaciones se las han dedicado a su hija recién nacida, pequeña a la que, por cierto, adora la hija mayor del cómico. «Tanto su mamá como yo estamos inmensamente felices. Su hermana mayor Carmen está radiante y yo feliz de tener otra niña porque el futuro es una niña y las niñas son el futuro. ¡¡Bienvenida, Galatea!!», escribió. Poco después de estas palabras en las que confirmaba lo bien que afortunadamente había salido todo, Miki Nadal posteaba la primera foto paseando con su hija.

Más orgulloso que nunca, enfundado en unas gafas de sol y mientras disfruta del buen tiempo, el colaborador de televisión confirma que está viviendo estas primeras veces con una ilusión que cuesta explicar. «Vuelta a las “andadas”… Pasear con carrito nunca se olvida y hoy me he lanzado al primer paseo de los muchos que vendrán», dice Miki Nadal en un post que ya supera los 20.000 likes. Tras la publicación de esta imagen ya hay quien le llama «papi chulo» y quien aplaude lo feliz que se le ve al convertirse de nuevo en padre por segunda vez.

Helena Galdea por su parte no se ha mostrado tan activa en el universo 2.0, pero sí que ha dejado claro que ahora que tiene a su hija junto a ella siente que ha conocido al verdadero amor de su vida. «No me imaginaba cuanto amor podía sentir hasta que te he conocido. En un sólo instante has cambiado mi mundo, pues ahora mi mundo ERES TÚ. Prometo que me esforzaré y trabajaré mucho para no decepcionarte. Suerte que cuentas con el mejor padre que podría desear @nadalmiki . Miguel, gracias por hacer de este camino (con todas sus piedras) el mejor viaje. Eres increíble«, ha dicho la empresaria muy emocionada. No pueden sentir mayor felicidad, de hecho, como ya dicen hay imágenes que hablan por sí solas y, prueba de ello, como se miran ambos mientras abrazan a su bebé.