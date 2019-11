2 «Soy feliz en mi vida y no cambiaría nada ahora mismo», decía Miguel

No hay duda de que está feliz y no lo puede esconder. Aunque no sabemos mucho de él, Paula Echevarría nos muestra un poco más de la personalidad del futbolista. Hace apenas unos días, Miguel le decía a la actriz a través de un regalo que es toda una heroína. Le ha regalado una estatua de Wonder Woman, un personaje de la factoría Marvel, que es hija de dioses y princesa de las amazonas. Parece que la pareja es muy aficionada a este tipo de películas y este regalo es todo un detalle. «Gracias mi amor», le dedicaba Paula Echevarría.