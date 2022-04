La aparatosa caída de Belén Esteban le ha provocado una fractura de tibia y peroné. Así lo han anunciado esta tarde en ‘Sálvame’, después de que la colaboradora fuese trasladada a la clínica de la Luz en Madrid para ser sometida a un chequeo completo tras caer al suelo y lastimarse el pie derecho.

«Ya hay diagnóstico. Tiene una fractura de tibia y peroné. La buena noticia es que no va tener que ser operada, pero no va a poder apoyar el pie en un tiempo… va a tener que estar inmovilizada de seis a ocho semanas», han anunciado en ‘Sálvame‘ poco después del incidente de la madrileña, que ha llegado a su domicilio en Paracuellos del Jarama sin hacer declaraciones. Y es que, tal y como ha destacado su compañero Omar Suárez, al dirigirse al centro médico estaba «cabreada, preocupada y ha estado llorando». Su marido, por su parte, se ha encontrado con las cámaras al llegar a su residencia. No se pierda el vídeo para ver su reacción al conocer la noticia del accidente de su mujer. «Todavía no sé nada», asegura.

Vídeo: Europa Press

Belén Esteban no esperaba este contratiempo y aún siente rabia por lo que ha sucedido. Sabe que es un accidente, pero ahora no le quedará más remedio que paralizar sus planes, ya que por delante le queda una lenta recuperación. Como mínimo tendrá que mantener reposo y no apoyar el pie en un periodo que se puede prolongar hasta dos meses. «Tenía planes próximamente, como ir a la Feria de Abril». Ante este suceso tendrá que cancelarlos.