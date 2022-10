La salud mental continúa siendo tabú para muchos y eso que son cada vez más los famosos y rostros populares que confiesan sus propios problemas para dar visibilidad a este tipo de afecciones que suelen estar muy estigmatizadas socialmente. Se ha recorrido mucho, aunque aún falta camino para comprender que un bache en la salud mental no supone debilidad y que luchar por encontrarse bien con uno mismo y afrontar los obstáculos de la vida con herramientas renovadas es de valientes. Así lo entiende Miguel Lago, colaborador de ‘El Hormiguero’ tras salir de ‘Todo es mentira’ de Risto Mejide, que ha querido poner sobre el tapete mediático su propio caso para poder ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación a ver luz al final del túnel.

El cómico Miguel Lago ha realizado un alegato a favor del cuidado y la protección de la salud mental poniéndose a sí mismo como ejemplo. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter, donde ha reconocido que ha sufrido un trastorno ansioso depresivo del que se ha repuesto recientemente, pues acaba de recibir el alta médica: “Hace 8 meses fui diagnosticado con un trastorno ansioso depresivo”, confesaba sin mayor problema, detallando después que ha logrado superar este problema “con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos”.

Por fortuna, Miguel Lago ha sabido lidiar con los problemas de salud mental que aquejaba sabiendo lo importante que es pedir ayuda en el momento adecuado. No creerse invencible y comprender que cualquiera puede necesitar ayuda es clave para afrontar estas situaciones y ahora él tiene mucho que agradecer tras haber terminado su tratamiento: “Ayer tomé la última pastilla y hoy me han dado el alta. Un episodio difícil de mi vida que se cierra”.

El humorista y colaborador de televisión ha querido ponerse él mismo frente a la opinión pública desnudando su interior y confesando que ha atravesado problemas mentales y gracias a la ayuda de profesionales ha logrado resultar vencedor. Ahora desea compartir su ejemplo para poder ayudar a otros que no se atrevan a dar el paso de acudir a un psicólogo cuando no encuentra solución: “Ya que tanto se habla de la salud mental, pues mira por dónde, he padecido una enfermedad. Puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale. Pedid ayuda siempre. No denota debilidad, sino inteligencia”, sentencia.