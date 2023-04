Miguel Bosé estalla con Mercedes Milá al hablar de las vacunas: "No perdonaré jamás los ataques"

El discurso negacionista de Miguel Bosé ha levantado mucha polvareda desde que se pronunciara por primera vez. El cantante fue "uno de los que animó a apagar la televisión y dejar de escuchar las mentiras y la manipulación", unas palabras que provocaron un aluvión de críticas contra él. Se declaró en contra de las vacunas, siendo ahora cuando ha explicado qué consecuencias tuvo en su vida hablar con tanta claridad públicamente. "No les voy a perdonar jamás, ni al Gobierno ni a la prensa, los ataques que se me hicieron en el momento en el que tomé una postura que creí que podía tomar libremente", ha comenzado diciendo. Jamás podrá olvidar que se pusiera el punto de mira, dando igual que fuera él quien de motu proprio descubriera su opinión.

Miguel Bosé considera que el impacto para él fue muy negativo, de hecho, cree que durante meses estuvo señalado por muchas personas. Su imagen de la noche a la mañana comenzó a ser muy negativa, al igual que su actitud, la cual llamaba la atención por su tensión y nervios ya fuera dentro o fuera de un plató. "Me hizo mucho daño: profesional, humano y social", cuenta Miguel en el programa de Movistar + de Mercedes Milá. "Pasaste de ser un hombre adorado a perder muchos puntos", responde Milá al percatarse de cómo su nombre sufrió un declive mediático digno de estudio. Años después de aquello ha vuelto a participar en un programa de la televisión pública como es 'Cover Night', donde junto a otros famosos busca cantantes prometedores.

"El error que cometieron fue el de querer hundir a las personas que pensábamos así. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que lo que yo anuncié en ese momento, está pasando", ha explicado. Miguel Bosé está convencido de que "nos querían controlar con las vacunas", lo que ha llevado a la presentadora a preguntarse qué es lo que realmente estaba pasando. "Después de tantos años no vamos a discutir, Mercedes. El tema vacunas. Las taquicardias, los coágulos, los cánceres que está habiendo. Esto se sabe y se tapa. Hay mucha gente con intereses creados. Las farmacéuticas, por encima de todo, son empresas creadas para hacer negocio con nosotros", apunta Bosé. En ese instante, Mercedes ha frenado su discurso y le pide que no "le agobiara".

Otros famosos declarados negacionistas como Miguel Bosé

Bosé no ha sido el único rostro conocido que ha negado la importancia de la pandemia y quien ha alimentado teorías de la conspiración. Otros como Victoria Abril, Donald Trump o el cantante Eric Clapton se han mostrado incrédulos con el covid, declaraciones que como a Miguel les han hecho copar titulares. Aunque este asunto no ha sido el único que Miguel Bosé ha tratado durante su última intervención televisiva. Miguel Bosé, además, ha hablado sobre su ex, Nacho Palau, con quien tiene una espinita clavada. Considera que en su día "habló más de la cuenta", pero no le guarda ningún rencor, tal y como te hemos contado en SEMANA.