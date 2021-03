El actor está encantado con su compañera de reparto en la serie ‘Sky Rojo’: «Está dejando una huella muy bonita en el mundo».

Este miércoles, Miguel Ángel Silvestre ha visitado el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ en compañía de Lali Espósito, su compañera de reparto en ‘Sky Rojo’, una serie que se estrenará este mes en Netflix y que ha despertado una enorme expectación. Y es que tras ella está Álex Pina, el creador de la producción de éxito internacional ‘La casa de papel’.

«Estoy loquito por ella»

Nada más llegar al plató del programa de Antena 3, el actor ha presentado a su compañera con unas bonitas palabras. «Lali me tiene enamorado por mil razones. La he visto trabajar con sus compañeras poniendo la amistad por delante, el compañerismo. Es una representante del feminismo en el mundo, una gran cantante y de las mejores actrices con las que he trabajado. Lo que más me gusta de ella es que yo siempre busco inspiraciones para mi sobrina. Y creo que Lali por esa empatía que tiene y porque pisa fuerte, está dejando una huella muy bonita en el mundo, estoy loquito por ella«, ha destacado.

La argentina, emocionada, respondía con bromas: «Nos casamos en abril». Y añadía: «Es un gran compañero, es un amor. Me acaba de bajar a tierra con esas palabras. Qué lindas palabras, te quiero». Asimismo, recordaba lo importantes que son las personas en todos los proyectos.

Así duerme Miguel Ángel Silvestre

Durante su entrevista en el programa de Pablo Motos, el intérprete ha revelado que duerme en ropa interior. Pero no la lleva de cualquier manera. Los lleva subidos por encima de la camiseta. «Si me entra el aire, si me sopla el viento, por los riñones, me despierto. Es importante sellar bien toda esta zona. Me pongo camisetas XL heredadas de mi padre, calzoncillos muy subidos XL porque no me gusta que me apriete nada y todo selladito», ha contado con mucho sentido del humor. «Esto de sexy no tiene nada», bromeaba.

Aunque en ‘El Hormiguero’ se ha ‘declarado’ a Lali Espósito, lo cierto es que Miguel Ángel Silvestre tiene el corazón ocupado. Desde hace unos meses sale con una joven madrileña llamada Claudia, de 24 años. La joven, que ha estudiado Estilismo y Dirección Creativa de Moda en la escuela de diseño del Instituto Marangoni de Milán (Italia), trabaja actualmente trabaja en el departamento de comunicación digital de Ágatha Ruiz de la Prada.

Silvestre ha conocido a Claudia meses después de romper con su última pareja conocida, la actriz Patricia Guirado. Su historia de amor comenzó en 2019, pero a principios de este 2020 la pareja decidían romper su relación y tomar rumbos por separado.