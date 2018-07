Julio, tiempo de verano, de refrescarse de las altas temperaturas y de desconectar del mundanal ruido que genera la rutina. Miguel Ángel Muñoz lo sabe y, como otros tantos famosos, ha elegido las Baleares para escaparse unos días. Concretamente, Ibiza ha sido la isla que ha tenido el privilegio de tener la presencia del actor. Allí le ha pillado la aparición en algunos medios de comunicación de su hipotético romance con Ana Guerra.

‘LOC’ informó hace tres días de que la cantante había roto con su novio Jadel, con quien llevaba tres años, y que estaría ilusionada con un Muñoz que ha estado disfrutando de los encantos de la pitiusa, bañándose con unos amigos en las templadas aguas mediterráneas, luciendo palmito y divirtiéndose en una etapa y un lugar propicios para ello. A sus 35 años, el madrileño sigue demostrando que conserva un físico muy estilizado y que sigue siendo uno de los actores más sexies de la escena nacional.

Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz se habrían conocido el pasado día 3 de julio en el Teatro Real de Madrid, donde ambos presenciaron el recital que ofreció el compositor Hans Zimmer. Caprichoso destino que tan solo 24 horas después volvieron a cruzarse en la actuación de Lenny Kravitz en el WiZink Center. Un punto de inflexión que dio a pie a que se conocieran más.

Él no ha querido hacer ningún comentario al respecto, pero la cantante no ha dudado en salir al paso de estas informaciones y se ha encargado de desmentir en ‘Socialité’ las informaciones que la relacionaban con el actor: “Eso es mentira, pero de todas formas tampoco voy a hablar de mi vida privada. Pero no, no estoy con Miguel Ángel Muñoz”. Solo el tiempo dirá si entre ellos se ha encendido la llama del amor. De momento, prosiguen con sus veranos sin perder de vista sus carreras artísticas.