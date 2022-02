Gloria Camila ha tenido un 26 cumpleaños inolvidable. La joven ha agradecido a todos aquellos que estuvieron presentes el gesto y es que volvió a quedarle claro una vez más la suerte que tiene de estar tan bien rodeada: «Los detalles pequeños que marcan la diferencia». Hubo muchos invitados, pero también otros que ni estaban ni se les esperaba. Hablamos de Michu, la ex de José Fernando y madre de la sobrina de Gloria Camila. Aunque en un principio se ha asegurado que no fue invitada a la fiesta debido a la mala relación que mantiene con el clan, ella se ha justificado en sus redes sociales. Eso sí, lo ha hecho con un storie que hay quien podría interpretar como un dardo a la que ha sido su cuñada: «Hay gente que trabaja». De este modo, deja en el aire la posibilidad de que se contara con su presencia, aunque en redes sociales muchos dudan de esta opción.

Sí fue en cambio la hija que tiene en común con José Fernando. La niña acaparó todas las miradas en la celebración de su tía, Gloria Camila, a la cual adora, y quien fue sin duda uno de los mejores regalos para ella. También para Ortega Cano, para el que fue muy especial ver a su nieta en la finca que habían alquilado para esta ocasión tan especial a las afueras de Madrid. Bailaron, degustaron una cena muy suculenta e incluso montaron en toro mecánico, un planazo en el que no estuvieron ni Michu ni tampoco Rocío Flores, a la que se echó mucho en falta. La ausencia de esta última llamó poderosamente la atención y es que tía y sobrina tienen una relación inquebrantable.

«He tenido a mi sobrina, he tenido a mi hermano, a mi otro hermano pequeño, es que somos tres hermanos, la verdad, super unidos y súper genial, la verdad que son todos un apoyo”, dijo Gloria Camila cuando atendió a la prensa en plena fiesta. La hija de Rocío Jurado estaba ilusionada, ya que todo había salido, tal y como esperaba, por lo que solo tenía palabras de agradecimiento a todos los que estaban allí. Pero volvamos a Michu. La que fuera pareja de José Fernando este fin de semana no calmaba las aguas con su actitud en sus redes sociales, donde volvía a mostrar su apoyo a Rocío Carrasco tras el último programa de ‘Montealto’ en el que arremetió duramente con Ortega Cano. «Gracias a ella he confirmado y entendido muchas cosas», escribió. Estas palabras habrán enfadado al torero y a su familia, que intentan protegerle al máximo, dadas las circunstancias.

Cabe recordar que Rociito respondió a Ortega Cano después de que él revelara que en su adolescencia se portó siempre «muy irregularmente». «Yo he podido tener un comportamiento irregular, pero nunca ilegal. No he tenido nunca un comportamiento ilegal o delictivo. Puede que sí haya sido irregular, como cuando me fui de mi casa con 18 años. Pero yo no conduzco, no bebo y no cojo coches… no hago nada de eso», espetó. Con estas declaraciones hizo referencia al accidente que sufrió Ortega Cano en el año 2011, el cual terminó con el fallecimiento de Carlos Parra y, además, insistió en que si pudiera borraría de la vida de su madre al diestro.