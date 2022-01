Parecía que habían enterrado el hacha de guerra, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Michu ha vuelto a la carga contra la hermana de José Fernando, Gloria Camila, a quien incluso se ha atrevido a insultar en el universo 2.0. Aunque, de momento, no ha habido respuesta por su parte, nadie duda de que pronto tendremos noticias y ella hablará largo y tendido sobre la que ha sido su cuñada en ‘Ya son las ocho’. Más aún si se analizan los insultos que ha escrito públicamente en su red social, en la que, por cierto, habría recibido amenazas, según ella, para borrarlos. «No suele llevarme bien con las personas clases ni tampoco me dejo dominar, así que hazte una idea. Le encanta el Rey aún sabiendo que robó al país y por una tontería mía quería hundirme públicamente. Payasa», ha escrito la joven ante la pregunta de un seguidor. Sin miedo al qué dirán ni tampoco a las consecuencias, Michu ha ‘disparado’ con sus palabras a la tía de su hija.

«Acabo de recibir amenazas de que me van a denunciar para que quite todo», ha añadido Michu. Lejos de sentirse presionada, la expareja y madre de la única hija de José Fernando, no habría borrado las historias publicadas en las horas posteriores a esta advertencia. La joven está tranquila y piensa seguir hablando siempre y cuando tenga ganas de hacerlo, una actitud que la ha costado más de un enfrentamiento con la familia Ortega Cano. Cabe recordar que hace tan solo unos meses estalló contra Gloria Camila, ya que supuestamente la hija del torero no había querido prestarle dinero para comprar ciertas cosas a su hija, algo que jamás sucedió según Gloria Camila. Las versiones de ambas son contradictorias una vez más, un enfrentamiento que se produce dos meses después de la ruptura de Michu y José Fer.

Fue hace tan solo unos días cuando Michu cargó de nuevo contra Gloria Camila, aunque sin nombrarla como esta vez. Fue justo después de que ella rompiera a llorar tras ver a su hermana, Rocío Carrasco, abriendo cajas y recuerdos de su madre, cuando Michu volvió a tildarla de interesada. «Lo que corre por vena es horchata, sí, con ‘H’ de hermana. Lo único que interesa aquí es la plata y el qué dirán (…) Ni familia ni rollos patateros», apuntó en sus stories. Casi al mismo tiempo de que haya saltado por los aires su relación con José Fernando, también se ha roto por completo su contacto con la que ha sido su familia política. Si bien nunca ha tenido una relación fluida con Gloria Camila, ahora parece que el mal rollo entre ellas está más patente que nunca.

(Noticia en elaboración)