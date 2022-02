En el último programa de ‘Montealto’, Rocío Carrasco hablaba sin ningún tipo de filtros de José Ortega Cano y señalaba que, si pudiera hacerlo, borraría al torero de la vida de su madre, Rocío Jurado. En medio de su fuerte testimonio sobre sus familiares mediáticos, Michu, la novia de José Fernando Ortega, ha utilizado sus redes sociales para mostrar su apoyo a la tía de su hija y ha lanzando un contundente mensaje contra la familia de su pareja.

Michu se ha quedado totalmente desencajada después de escuchar las vivencias de Rocío Carrasco este viernes en el nuevo especial de ‘Montealto’, ‘Licencia para hablar’. La madre de la tercera nieta de Rocío Jurado ha ido un paso más allá y ha aplaudido todas y cada una de las palabras que la empresaria le dedicaba a José Ortega Cano. «Gracias a ella he confirmado y comprendido muchas cosas«, escribía la pareja de José Fernando Ortega junto a una captura del programa de Telecinco. Aunque no ha querido entrar en detalles, Michu quiso matizar sus palabras y dejó claro que sus palabras se referían a sus «vivencias con ciertas personas«.

Desde que se emitiera la serie documental de Rocío Carrasco, Michu se ha posicionado públicamente al lado de la hermana de su pareja y ha servido de azote para la familia de esta. Hace unos meses, la joven cargaba públicamente contra Gloria Camila Ortega por no haber querido prestarle dinero para comprarle ciertas cosas a su hija, algo que según la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ nunca sucedió. De la misma forma, la pareja de José Fernando arremetía contra la hija del diestro después de ver su llanto al ver a Rocío Carrasco abriendo las cajas y recuerdos de su madre, Rocío Jurado. «Lo que corre por vena es horchata, sí, con ‘H’ de hermana. Lo único que interesa aquí es la plata y el qué dirán (…) Ni familia ni rollos patateros»», comentaba entonces y reconocía que había recibido amenazas por el simple hecho de hablar de la familia del padre de su hija. «No suele llevarme bien con las personas clases ni tampoco me dejo dominar, así que hazte una idea. Le encanta el Rey aún sabiendo que robó al país y por una tontería mía quería hundirme públicamente. Payasa», llegó a decir sobre Gloria Camila Ortega.

Rocío Jurado «borraría» a José Ortega Cano de su vida

Rocío Carrasco ha sido muy clara a la hora de hablar de José Ortega Cano, sobre el que aseguraba que le borraría de la vida de su madre. «Si me lo preguntas te diría que sí, no por nada, con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado, pero creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida, ella hubiese estado mejor«, llegó a decir. Ante esto, Carlota Corredera quiso saber si la cantante también hubiese borrado al diestro de su vida. Una cuestión sobre la que Rocío Carrasco respondió con gran claridad: «En algo así no me atrevo a hablar por ella, peor si tengo que responderte en mi opinión te digo que sí, que ella también le habría borrado de su vida de haber podido«.