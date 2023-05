Michu carga contra José Fernando como padre: "Es un poco jodido"

Michu ha vuelto al foco de la noticia después de haber hablado de cómo es José Fernando Ortega en el papel de padre. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha hecho una ronda de preguntas y respuestas. Una seguidora ha conseguido tocar la fibra sensible de Michu y le ha preguntado rotunda: "¿Cómo es llevar la maternidad con un padre poco presente? En breve seré mami y estoy igual". Ella no ha podido evitar contestar de la manera más sincera, como acostumbra.

"Hombre, no te voy a mentir... Es un poco jodido, pero te haces súper fuerte. Y cuanto más mayor se hace la niña, más te irá enseñando, también a quereros mucho", reconoce, dejando claro que ha sido muy duro criar a su hija sola, sin la presencia de su padre.

Michu ataca al padre de su hija por su papel como padre

Con esta declaración tan rotunda, Michu deja claro que durante los años de la vida de su hija su expareja ha estado ausente. Además, hace ver que el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado no se está implicando de la mejor manera con su hija. Estar ausente por los motivos que sean no deberían ser un problema para ejercer de padre de otra manera y según Michu, él no está haciéndolo bien. Eso le ha llevado a denunciar su situación en las redes sociales cuando le han preguntado por ello.

José Fernando tiene sus circunstancias. Hay que recordar que ha estado varios años ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelo para tratar sus problemas de las adicciones. Eso le ha llevado a no poder salir de este centro cuando él quisiera. Han sido contadas las veces las que se ha podido reunir con su familia y también con su hija.

Una ruptura ¿definitiva?

La comunión del pequeño José María, el hijo que tienen en común Ortega Cano y Ana María Aldón, reunió a toda la familia, pero no al completo. La celebración ha tenido sonadas ausencias, entre ellas, la de Gloria Camila Ortega. Quién sí ha podido acudir a la cita ha sido José Fernando Ortega, pero lo hacía sin la madre de su hija. Esta, enfadada, no dudó en anunciar su ruptura tras este acontecimiento.

"Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María", publicaba en sus historias de Instagram. Un mensaje con el que dejaba claro que no tenía ningún conocimiento de la celebración y que hasta entonces continuaba manteniendo una relación sentimental con José Fernando Ortega. Una historia que ha estado repleta de altibajos con distintas idas y venidas. En noviembres de 2021, Ana María Aldón también confirmaba la ruptura públicamente: "A día de hoy no hay relación. La relación está rota. No hay boda. Eso es así. No estoy en contra de que alguien se case, todo lo contrario, pero yo creo que eso es lo que le gustaría a ella".