Mercedes García, exnovia del actor Luis Lorenzo, acusado junto a su pareja, Arancha Palomino, de un presunto delito de asesinato a una anciana, ha destapado otro delito cometido supuestamente por el actor. Esta mujer, que mantuvo una relación sentimental con el intérprete, ha revelado que este sustrajo dinero de sus cuentas cuando mantenían un idilio. «No me imaginaba que aparte de estafador pudiera ser un presunto asesino. A mí me timó 630.000 euros porque él era el administrador de la empresa que tengo, un vivero. Él tenía poderes para administrar la parte económica de la empresa». Según la empresaria, a Lorenzo le gustaba disfrutar de una vida de lujos, pero no era él quien pagaba la buena vida que se daban juntos: «Hasta en la primera cita que tuvimos tuve que pagar yo. Siempre tenía una excusa para no pagar de su dinero… En la primeras citas me dijo: ‘Uy, me he debido dejar la cartera». Su noviazgo con el artista duró un año y medio. En ese tiempo, él «entraba y salía» de sus cuentas bancarias a su antojo. «Un fin de semana que me quedé sola me dedique a mirar las cuentas bancarias. Vi que emitía una factura y se cobraban tres. Hice un volcado y salieron 630.000 euros. Se lo presenté a los abogados y me dijeron: ‘Esto es denunciable».

Mercedes ha contado que logró zafarse de Luis Lorenzo gracias a la ayuda de buenos asesores legales: «Hice una comida con mis abogados y se hizo un reconocimiento de deuda. En cuestión de una semana el dinero fue devuelto. Desde ese momento me retiré y no lo he vuelto a ver. Fue una estafa emocional porque me enteré que yo era la otra y además era una estafa económica. Por suerte, me olvidé rápidamente».

Luis Lorenzo sacaba dinero en efectivo de la empresa de su exnovia a su antojo

En su caso, tuvo suerte porque no tardó demasiado tiempo en darse cuenta de que «los movimientos de dinero de caja en efectivo no cuadraban». Según ha recordado, Luis Lorenzo hacía retiradas de efectivo de 1.000 euros el lunes, 1.000 euros el martes y 1.000 euros el miércoles… ¿Cómo se puede gastar 3.000 euros en tres días?». Otro detalle que ha destapado la ex de Lorenzo es que «le encantaba que le pagara viajes. Fuimos a Miami, Isla Mauricio, Maldivas… El amor es ciego y me cegó». Durante el tiempo que estuvieron juntos se alojaban en «hoteles de cinco estrellas, sesiones de spa, masajes. Toda una vida de lujo que nunca pagó de su bolsillo». Por eso, «en un viaje a Miami le compré un Corvette. Lo puse a mi nombre, pero costó unos 60.000 euros. Como estaba a mi nombre lo tuvo que devolver».

«Es un estafador del amor», ha confesado Mercedes. «Yo me obsesioné con su belleza. Estamos hablando de hace 10 años. Era una persona de fitness diario. Para mí era un bomboncito. Es un hombre muy seductor. Yo lo daba todo. Era como comprar el sexo, el amor… un poco todo. Yo estaba enamorada».

Este viernes, Luis Lorenzo y su pareja han salido en libertad provisional con cargos tras permanecer con su pareja bajo disposición policial y tras pasar por un centro penitenciario de Madrid. Ambos regresado a casa, pero se les han retirado los pasaportes y deberán comparecer una vez por semana en comisaría. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre la grave acusación que pesa sobre él y sobre su compañera sentimental: envenenar supuestamente a Isabel, la tía de la pareja del intérprete, famoso por sus papeles en series como ‘El Comisario’ y ‘La que se avecina’.