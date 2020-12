Jesé Rodríguez se ha convertido en el centro de las críticas después de que sus dos exparejas y madres de sus hijos desmonten sus mentiras.

El 2020 ha sido para Jesé Rodríguez literalmente como una montaña rusa. Tanto en el plano laboral como en el amoroso cada mes ha supuesto un vaivén para él, siendo muchas las ocasiones en las que el futbolista ha copado titulares muy polémicos. Fue despedido hace algunas semanas por el PSG, equipo que rescindió su contrato con el canario tras su llamada sorpresa a ‘La Casa Fuerte‘ para animar a su pareja, Aurah Ruiz. No obstante, no es ni mucho menos el motivo que está ensombreciendo el presente del jugador de 27 años. Jesé es padre de cinco hijos, pero ninguna de sus exs parece satisfecha con su papel como progenitor y así se ha evidenciado a través de sus redes sociales.

Este lunes Instagram se convirtió en un revolucionario escenario en el que sus dos exnovias y madres de sus hijos se quejaron de algunas mentiras. Primero Melody Santana, madre de sus dos primeros hijos, posteó un texto en el que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la manera de actuar que tenía Jesé. «Seguimos para bingo. Tras la gran lavada de imagen que ha intentado hacer el padre de mis hijos estos días, luciendo ser padre del año, subiendo una fotografía de mis hijos haciendo puzzles y digo intentando porque las mentiras tienen las patas muy cortas. He de decir que, según el convenio establecido, el cual cumplo estrictamente, este señor tiene derecho a elegir en las vacaciones de verano y de Navidad cuando se lleva a sus hijos y yo tengo que aceptarlo. Las Navidades anteriores no ha existido ningún problema con que mis hijos se quedaran conmigo y con sus abuelos el 24 de diciembre como siempre ha sido, pero este año con la intención de «putearme» por mis publicaciones anteriores, exigió llevarse a sus hijos el 24 de diciembre alegando que se los quedaría una semana», comienza diciendo la canaria en una storie.

Su enfado es más que palpable y es que, según desvela Melody, ha llamado a su hijo mayor al teléfono de su tía y él mismo le ha comentado que está en Fuerteventura junto a su tía, habiendo visto tan solo a su padre dos días. «Basta ya de tanto teatro, que el castillo de naipes que te has montado, lavando tu imagen hace estragos por todo los lados. Cumple como tienes que cumplir (…) Estaré aquí para recordarte cada cosa que a ellos les perjudique, no lo olvides», finaliza la carta pública de Melody.

Aunque estas stories no son las únicas de sus exs que van dirigidas a Jesé Rodríguez. Janira, una modelo catalana que acaba de dar a luz a su quinto hijo, y con la que rompió hace algunos meses, también ha posteado unas frases después de ser madre de nuevo junto a él. Siete días más tarde de dar la bienvenida a su hija y dejar caer que estaba sola junto a ella, Janira ha dejado claro que su hija fue deseada, que el canario sabía el sexo de su bebé y que en verano seguían estando juntos. «¿Mi hija no fue deseada por su padre y su madre?», «Vacaciones Julio de 2020 Aylén en mi barriga», «Mi hijo Kenai ya en el mundo», «Si no sabía el sexo del bebé ¿se compran en París vestidos?», son solo algunas de las frases que la maniquí compartió este lunes.

«Sexto día de vida. Para mamá nunca serás invisible, siempre serás lo más importante junto con tu hermano porque para ello os tuve. Sois sangre de mi sangre y puro amor desde mis entrañas. Que bonito es dedicaros todo mi tiempo y que seáis mi prioridad 💕Mamá te ama y te amará siempre», escribió en uno de sus últimos posts, palabras que se interpretaron como un zasca de nuevo a Jesé Rodríguez. Y ellas no son las únicas que a lo largo de los años han hecho alguna queja pública sobre la responsabilidad de Jesé como padre. Aurah Ruiz en multitud de ocasiones han criticado que el canario no estuviera presente e incluso que no ayudara como debía, acusaciones que forman parte del pasado y que Aurah ha enterrado. Ahora la pareja está muy feliz el uno junto al otro y han conseguido olvidar la infidelidad que ella descubrió antes de entrar a ‘La casa fuerte’. La joven se presentó en una villa en la que, según Amor Romeira, se encontraba Jesé Rodríguez junto a otra chica, una situación que hizo estallar a Aurah hasta tal punto que se personó la policía en el lugar. ¿Volverán a enfrentarse Aurah y Jesé? Solo el tiempo lo dirá.