La joven ha publicado un ‘post’ el que no solo le dice lo importante que es en su vida, también le agradece su apoyo constante.

Con un mensaje cargado de significado, así ha felicitado Rocío Flores a Olga Moreno con motivo de su 46 cumpleaños. La joven ha hecho partícipes a sus seguidores en redes de esta señalada fecha que acompañada de una imagen tomado en la final de la última edición de ‘Supervivientes’ donde la sevillana se alzó como ganadora. Reconoce, además, que la empresaria es uno de los «pilares» de su vida.

Rocío Flores ha compartido esta instantánea que habla por sí sola. Se trata del abrazo que ambas se dieron cuando se reencontraron en el plató de Mediaset tras más de tres meses sin verse. Coincidió, además, con un tiempo convulso en el que la familia estuvo en el ojo del huracán por la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. «Muchas felicidades a uno de mis pilares, gracias por estar siempre. Te quiero con locura Oa». Un mensaje cargado de sentimiento con el que no solo le dice lo importante que es en su vida, también le agradece su apoyo constante.

Olga Moreno celebra este domingo su 46 cumpleaños y lo hace en la intimidad. Tras vivir su primera y gran aventura televisiva en ‘Supervivientes’ se ha apartado de los focos y ha recuperado la tranquilidad de su vida en Málaga. A pesar de que mucho se ha especulado con la posibilidad de que podría incorporarse como colaboradora de la pequeña pantalla, parece que los planes de la mujer de Antonio David Flores no pasan por ahí. «No tiene intenciones de volver a la televisión», ha señalado recientemente Rocío Flores despejando todas las dudas.

Su última entrevista

La mujer de Antonio David Flores tan solo ha ofrecido una primera y única entrevista en televisión respondiendo a Rocío Carrasco. Lo hizo durante el espacio ‘Ahora Olga’ donde aseguró no sentirse una «madre coraje». También vertió comentarios como el siguiente sobre el distanciamiento familiar de Rocío Carrasco: «A mí me pueden poner rocas. Cruzo mares por estar con mi hija… Yo soy madre y yo iría con mi hija hasta el fin del mundo. Si a mí me roban a mi hija cruzo mares. A mí nadie me va a quitar a mi hija. Lo puedo hacer mejor o peor, pero mi hija va a estar conmigo».

Una de las últimas reflexiones que ha publicado en redes refleja a la perfección la postura que ha querido adoptar en todo este conflicto. «No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces para no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe».