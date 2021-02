La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido con rabia un mensaje en contra del cáncer justo cuando queda apenas un día para que se cumpla un año de la muerte de su madre a causa de esta enfermedad.

Este próximo 6 de febrero se cumple el primer año de la muerte de la madre de Irene Rosales, Mayte Vázquez. No hay día que la colaboradora de ‘Viva la vida’ no se acuerde de ella, con la que tenía una relación especial. Su muerte ha sido un duro golpe difícil de superar. Este jueves 4 de febrero se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer e Irene no ha querido dejar pasar este día sin hacer público un mensaje con rabia a través de las redes sociales.

Junto a una imagen con varios crespones de colores que rodeaban el día que se celebraba, Irene Rosales escribía: «Maldita enfermedad que a tantas personas te has llevado y a muchas les haces sufrir…», empieza diciendo la colaboradora de ‘Viva la vida’ en sus Stories.

Acto seguido, ha compartido un vídeo de una chica que ha hecho público un discurso a través de las redes sociales que se ha convertido en viral: «¿Que tu vida cambia cuando te dicen que tienes cáncer? Pues claro que cambia… Da un giro de 180 grados. (…) Es una enfermedad de mierda que nadie merece padecer. El truco está en vivir, en aprovechar el hoy… Vivir es URGENTE para todo ser humano», dice entre otras cosas. «Qué gran verdad. Vivir es urgente».

Irene Rosales no ha podido evitar la emoción al recordar todos los momentos que ha atravesado durante este último año. Y es que en febrero de 2020 perdía a su madre, pero nueve meses después, daba el último adiós a su padre, Manuel, quien llevaba años luchando contra una larga enfermedad.

Este es el mensaje de rabia que ha compartido Irene Rosales

Vídeo: Instagram.

El cáncer se ha llevado a sus padres, con los que tenía una magnífica relación. Por este motivo, Irene ha querido compartir su rabia con todos sus seguidores. El pasado noviembre despedía a su padre con un mensaje desolador: «Creía que este año no me iba a poder dar más golpes, pero de nuevo la vida nos castiga llevándote papá», comenzaba explicando Irene quien ha acompañado sus palabras de dos imágenes.

En la primera, en blanco y negro, se ven las manos entrelazadas de padre e hija mientras que en la segunda aparecen sus padres abrazados. Una instantánea que pertenece a la juventud de estos. «Mi corazón está roto, pero tranquilo porque estás con mami. Gracias por darnos a todos una lección de vida tan grande como la de ser feliz a pesar de tener problemas, gracias por dejarnos disfrutar de ti, gracias por ser mi padre y gracias por enseñarnos a querernos tanto». Concluye con las siguientes palabras: «Te queremos, te quiero siempre. Descansa en paz que has luchado bastante. Dale a mamá el mayor de los besos mis ángeles».