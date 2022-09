Hace apenas unos días, María José Camacho copaba todos los titulares al revelarse como la nueva ilusión de Iker Casillas. Unas fotos del exdeportista junto a la joven, viuda de Francesc Arnau, exportero del FC Barcelona, hicieron saltar las alarmas. El que fuera guardameta no tardó en desmentir las informaciones de ‘Hola’. «¿Nueva ilusión? No. ¿Nueva invención? Sí», decía en las redes sociales. Sin embargo, la sombra de la duda sigue pesando sobre su relación. Por mucho que el ex de con Sara Carbonero insista en que no hay nada, todo hace pensar que sí hay algo especial entre ellos. Mientras se despejan las incógnitas, ella ha compartido un mensaje

«Sentir la fortuna de los momentos, de los segundos que nos dejan vivir con ellos y contigo misma», dice la joven en un mensaje que ha compartido en las redes sociales. «Conocer sin querer y acabar queriendo, sentir mucho en poco tiempo, cruzar miradas, abrazar fuerte… Los reencuentros, dejarte la garganta cantando. Todo vale la pena, incluso lo que duele, son momentos y si no los disfrutas, seguro que algo aprendes. Vivir intensamente la tranquilidad», concluye. Su mensaje llega una semana después de que su vínculo con Iker Casillas saliera a la luz pública. ¿Se trata de unas palabras inspiradas o dedicadas al de Móstoles o es solo una reflexión cualquiera?

Iker Casillas ha desmentido tener una relación sentimental con María José

Teniendo en cuenta cómo han reaccionado Iker y María José Camacho tras saltar la noticia de su supuesto romance, mejor descartar que se haya dirigido al deportista. Cabe recordar cuál fue la respuesta del mostoleño al destaparse las fotos de ambos. «¡NO HAY NINGUNA NUEVA ILUSIÓN! Lo que sí hay, ¡es una nueva INVENCIÓN! Vaya manera de montarse una historia…¡de locos!», aseguraba. Ella, por su parte, utilizaba también sus redes para aclarar: «No saben ya qué inventar…».

Hace poco más de un año, María José Camacho sufrió un drama que ni ella ni sus hijos podrán olvidar jamás. El que era su marido, entonces director deportivo del Real Oviedo, se precipitó de un tren en marcha en mayo de 2021 debido al estrés que le producía su trabajo, tal y como ella misma confesó en una entrevista concedida hace ya algunos meses. «Era ya casi mercado de fichajes y sé cómo funciona, el nivel de llamadas que hay y el estrés que puedes tener. Mi marido era muy perfeccionista con su trabajo. Empezó a dormir peor y yo le veía agobiado, aunque el equipo ya se había salvado. Me comentó algún problema en el trabajo, pero eran cosas normales. Nunca imaginé lo que había, aunque le veía agobiado. Estaba desanimado», ha revelado.

María José Camacho perdió a su marido en mayo de 2021: «Es un trauma»

«Ojalá el duelo que estoy pasando hubiese sido por algo natural, por una enfermedad o un accidente. Por algo que sepas que tú no puedes hacer nada. Siempre te queda el si hubiese dicho esto, si hubiese dicho aquello o si le hubiese llevado al médico. Esto no es un duelo normal (…) Me hubiese despedido y le hubiese dicho mil veces te quiero. Ojalá hubiese podido despedirme. Esto es un trauma», ha dicho, sincera.