Eva González se ha puesto tierna en las redes sociales, pero en esta ocasión no ha sido con su marido, Cayetano Rivera, ni con el pequeño Cayetano que le ha robado la simpatía y de la que está completamente enamorada. La afortunada destinataria de sus tiernas palabras ha sido su madre, Encarnación Fernández, la cual cumple años.

“Mi madre, la que me dio la vida, la que me cuida, me protege, la más bella del mundo, la mejor abuela… ojalá consiga ser tan buena madre como tú, mami”, escribía la presentadora de ‘La Voz’ para agradecerle a su madre todo el amor que le ha dado y el buen ejemplo a seguir que ha sido desde siempre para ella. Un valor que ahora tiene más en cuenta ahora que sabe lo que es ser madre y cómo se desvive por su hijo.

La foto elegida por Eva González para felicitar a su madre por su cumpleaños muestra de dónde ha sacado su belleza natural. Esa que un día le hizo ser ganadora del certamen de Miss España, para después tener la oportunidad de demostrar lo que valía y convertirla en una de las presentadoras mejor valoradas de la televisión.

Dado que la belleza de Eva González ya no sorprende a todos, porque nos hemos acostumbrado a admirarla tanto en el terreno beauty como en lo laboral. Son muchos los que han reparado en dedicarle piropos a la madre de la presentadora: “Tú eres guapa, pero tu madre es impresionante”, le escribía un seguidor en la imagen publicada por la propia Eva González. “Ahora entiendo lo de tus ojazos”, le escribe otro, mientras que muchos otros usuarios de Instagram reparaban en el hecho de que se parecen mucho: “Como dos gotas de agua”.

