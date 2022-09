El hecho de que no vaya a estar Carlota Corredera junto a ella fue algo que tuvo que digerir poco a poco: «Cuando me dijeron que ella iba a presentar no puedo ser hipócrita, ni puedo mentir ni puedo ser falsa. Por una parte sentí pena y por otra alegría. Por una parte alegría porque era ella (Sandra) y pena porque no estaba Carlota, no estaba Jorge… Era un sentimiento no encontrado, pero sí tenía la doble vertiente», declaraba sincera.