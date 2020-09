La de Paracuellos del Jarama está muy dolida con la malagueña por sus recientes declaraciones sobre ‘Sálvame’ y sus excompañeros.

Belén Esteban ha enviado un mensaje muy contundente a su amiga y excompañera Terelu Campos. A través de las cámaras de ‘Sálvame’, la ‘princesa del pueblo’ se ha mostrado indignada por los últimos comentarios de la colaboradora de ‘Viva la vida’ en el programa de Emma García.

El pasado fin de semana, la malagueña reaccionaba con un cabreo monumental al escuchar los audios de su hija, Alejandra Rubio, insultando a Anita Matamoros. En las polémicas grabaciones se escucha a la nieta de María Teresa Campos manteniendo una conversación telefónica con una amiga. «Me está contando Gina que ha visto la tele, que han hablado… y que no han hablado de Anita… ¡Qué chaval! Que no han hablado de la de Kiko Matamoros. ¡Que se joda!». En las grabaciones también se puede oír a la joven diciendo: «Pienso que todo este puto tiempo has estado conmigo por quién soy… Porque te interesa este mundito, te interesa mucho… que eres tonto con que vas a ir a ‘Sálvame’… A ver si se te va a caer el puto pelo… Y de paso te vas con la… de Anita Matamoros».

La malagueña habla de ‘Sálvame’: «Yo me fui de ese programa y me fui para no verlo»

Tras escuchar los audios, Terelu Campos no ocultaba su enfado. «A mí me daría mucha vergüenza poner el audio de una menor de 16 años llorando. Me moriría de vergüenza, no tengo nada más que decir. Me moriría de vergüenza», zanjaba. Su hija, también presente en el plató de ‘Viva la vida’, intentaba restar importancia al asunto. «Me hace gracia porque los audios son de cuando era menor de edad, se me nota en la voz. Estoy muy tranquila, aunque al principio me sorprendió porque no sabía qué tenían. Entiendo que le duela, pero no quiero que esto se haga grande, quiero quitarle importancia a esto», decía.

Este lunes, la madrileña ha respondido con dureza a las declaraciones de la malagueña sobre su hija. «Ella dice todo que me venga a mí», ha señalado, mirando fijamente a cámara: «Yo, Terelu, en mi vida diría nada de tu niña por el cariño que le tengo. Pero si tu hija está en un programa y sale en revistas… Con todos mis respetos: es lo que ha decidido ella y tienes que estar preparada para eso también, para las críticas». Asimismo, recordaba que no le interesa nada de ‘Sálvame’. Y por este motivo nunca ve el programa. «No quiero lo que no quiero ver. Yo me fui de ese programa, y me fui para no verlo, ¿es tan difícil de comprender?»».

Belén carga contra Terelu: «Aquí cuando te hemos tenido que defender lo hemos hecho»

A Belén Esteban le ha molestado que Terelu generalice al hablar de sus excompañeros de ‘Sálvame’. «Me parece muy injusto… ¿Quién ha dicho lo de los minutos en televisión? ¡Di el nombre! No nos metáis a todos en el mismo saco porque a mí me dolió», admitía. La de Paracuellos del Jarama hacía referencia a las palabras de Kiko Hernández sobre Alejandra Rubio, a quien considera «obsesionada con la televisión nivel Lydia Lozano» Obsesionada al punto «de contar los minutos que sales en televisión, en pantalla». Al recordar «lo de los minutos», Belén Estaban ha lamentado: «Y luego a Kiko Hernández te lo comes a besos o tu hermana Carmen se tira hablando con él dos horas por teléfono. ¿No tenéis valor con él y luego nos metéis a todos? ¡Así no!».

«Me parece muy injusta. ‘Ese programa’ se llama ‘Sálvame’ y has estado aquí muchos años, me ha dolido y mucho«, arremetía. «Y eso de las bombas atómicas… ¡Que aquí cuando te hemos tenido que defender lo hemos hecho! ¡Y lo volveré a hacer, pero hay que tener narices!», zanjaba, visiblemente enfadada.

Tras la marcha de Terelu de ‘Sálvame’, ambas colaboradoras de Telecinco han seguido adelante con su amistad. No en vano, la malagueña fue una de las invitadas a la boda de Belén con Miguel Marcos, celebrada el 22 de junio de 2019 en La Vega del Henares, un enclave situado en Alcalá de Henares, cerca del domicilio de Belén. A pesar del cariño que las une, Belén no tiene pelos en la lengua a la hora de recriminar palabras o actitudes de Terelu que no son de su agrado. El pasado mes de julio no dudaba en hablar públicamente de la actitud distante de la malagueña en ‘La última cena’, quien apenas intercambió palabras con sus antiguos compañeros: «La vi un poco… no con mal perder pero…».